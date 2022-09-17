السجن 6 سنوات والغرامة لعامل للاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، عاملا بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام.

البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم جرجا، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى مخدرى الشابو والحشيش، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وكشفت التحريات عن أن المتهم يروج بضاعته على الشباب وأصحاب الكيف والمدمنين وراغبى الشر، وتم القبض عليه وبحوزته كمية من لفافات الحشيش والشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة.