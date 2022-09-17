السبت 17 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 17 شخصاً فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم
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وقع حادث تصادم حافلة بسيارة ملاكى بطريق فاقوس أكياد أمام الدراكة نطاق مدينة فاقوس بالشرقية، أدى إلى إصابة 17 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم حافلة بسيارة ملاكى طريق فاقوس أباظة - أكياد أمام الدراكة. 

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم حافلة بسيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة 17 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

حادث تصادم أتوبيس 17 شخص اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

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