«غير مرحب بك».. أهالي الإسكندرية يرفضون حفل محمد رمضان ويطالبون بإلغائه

تداول عدد من النشطاء هاشتاج أطلقه بعض جماهير الإسكندرية ضد الفنان محمد رمضان وهو #الإسكندرية_لا_ترحب_بك" معربين عن غضبهم، وذلك عقب إعلانه عبر صفحته عن إحياؤه حفل في المدينة في السابع من أكتوبر المقبل.

وعلل أهالي الأسكندرية رفضهم لقدوم رمضان بأنهم رافضين للفن الهابط الذي سيقدمه -حسب قولهم-.

وكان قد نشر رمضان عبر صفحته: "ثقة في الله أقوى حفلة في إسكندرية” لتنطلق بعدها أصوات العديد من أهالي الأسكندرية الرافضين لاستقبال رمضان، ليسارعوا بتدشين هاشتاج غير_ مرحب_ بيك مؤكدين رفضهم التام لإحياء أي حفل له في المحافظة.

وجاءت تعليقات أهالي الإسكندرية على حفل محمد رمضان مثل: "إحنا بلد الأصول والفن الراقي مش الانحلال، منه لله حسبي الله ونعم الوكيل فيه".

وكذلك: “ياريت يفهم وميجيش، يارب ينفذ الكلام ومنشفوش، غير مرحب بك في بلدنا كلها وبالأخص اسكندرية، هو وأمثاله سبب الجرائم والانحلال”.

وتأتي أزمة رفض أهالي الأسكندرية لاستقبال محمد رمضان في الوقت الذي يعيش فيها رمضان أزمة آخرى بسبب تصريحاته الأخيرة عن النجم الراحل فريد شوقي، والذي قال خلالها: "الفنان فريد شوقي قد لعب أول بطولة وهو فيلم"ابن حميدو" دور "البلطجي" وظهر وهو يمارس الفاحشة مع بطلة الفيلم الفنانة هدى سلطان"، مُشيرًا إلى أن فيلم "ابن حميدو" بطولة النجم الراحل يرمز إلى الفاحشة أكثر من فيلمه "عبدو موتة" الذي يهاجمه الناس بسببه ويعتبروه متتسببًا في وقوع الجرائم التي تحدث بالشارع المصري.

لتثير تصريحات رمضان حفيظة ابنة وحش الشاشة الفنان فريد شوقي ناهد فريد شوقي لتقول: “منتهى الجرأة من محمد رمضان التصدي للمقارنة بين فيلم حميدو، الذي ما زال في ذهن الجماهير على الرغم من مرور 70 عامًا، وبين عبده موتة الذي ينتهي في ذهن الجمهور بمجرد عرضه”.

وأضافت: "سأترك المقارنة للسادة النقاد والجمهور، أنصحك يا رمضان لا تتعرض وتقارن بين أفلام والدي الفنان العظيم التي خدمت المجتمع وغيرت القوانين، وبين أفلامك التي أدت إلى فساد الأخلاق والذوق وأدت إلى جراءة القتل في الشوارع".

كما هاجمت حفيدة النجم فريد شوقي الفنانة ناهد السباعي رمضان بقولها: "لو متعرفش مين فريد شوقى مش لازم ترجع لكتب التاريخ، اسأل جوجل، أفلام الجريمة زمان غيرت سلوك بشر للأحسن وقوانين بلد للأرحم، وحش الشاشة ملك الترسو، الأسطى حسن، حميدو".

وكان تصدر كليب محمد رمضان الأخير"دوشة" تريند موقع يوتيوب، بعد طرحه رسميًا وهو من كلمات وألحان فريق الباور العالي، ومن إخراج محمد سمير.