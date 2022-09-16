الجمعة 16 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

اسعاف
اسعاف
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وقع حادث  تصادم دراجتين بخاريتين بطريق ميت أبو على طاروط، نطاق مركز الزقازيق رمضان بالشرقية أدى إلى إصابة 4 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين دائرة مركز الزقازيق.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بسبب السرعة، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد .

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار، لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

تصادم دراجتين الزقازيق إصابة 4 أشخاص متفرقة بالجسد اللواء محمد الجمسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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