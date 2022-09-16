مصرع شخص وإصابة 5 بانقلاب سيارة فى وادى النطرون

لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرون، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي وادي النطرون- العلمين الدولي بدائرة مركز وادي النطرون.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وجار تحرير محضر بالواقعة، وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

البداية بتلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 65 بطريق العلمين الدولي بدائرة مركز وادي النطرون اتجاه العلمين، ووجود متوفى ومصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة وادي النطرون وفاة عامل ومقيم أبوالمطامير وإصابة 5 آخرين.

تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة.