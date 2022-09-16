أخبار حالة الطقس اليوم فى مصر 16-9-2022| درجة الحرارة الجمعة

تستمر حالة الطقس في الاستقرار اليوم الجمعة، حيث تتراجع درجات الحرارة كما تنخفض نسبة الرطوبة، وحسب هيئة الأرصاد الجوية يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية وسانت كاترين، ومائل للحرارة لحار على باقي الانحاء نهار.

حالة الطقس اليوم في مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس انخفاض آخر للحرارة جنوباً، وانخفاض اخر للرطوبة، ونشاط نسبى للرياح.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحول حالة الطقس وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء .

وبالنسبة للرطوبة وحالة الطقس فبلغت الرطوبة في السواحل الشمالية 78%، أما الرطوبة في الدلتا والقاهرة 70%، والرطوبة في شمال ووسط الصعيد والبحر الاحمر 51 % ، والرطوبة في جنوب الصعيد 15 % .

وعن حالة البحار فالبحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونص والرياح شمالية غربية، أما خليج السويس: خفيف وارتفاع الموج نص متر والرياح شمالية غربية، أما البحر الاحمر: خفيفة إلى معتدل ارتفاع الموج من نص متر الى متر الرياح شمالية .

درجات الحرارة المتوقعة

الصغري | العظمي

القاهرة 21° 32°

القليوبية 22° 32°

الجيزة 21° 32°

السلوم 20° 26°

مطروح 22° 27°

العلمين 22°. 26°

واحة سيوة. 23° 30°

الاسكندرية 21° 27°

البحيرة 23° 31°

كفرالشيخ 22° 30°

دمياط 22° 26°

بورسعيد 23° 27°

العريش 23° 28°

رفح 23° 28°

الدقهلية 23° 32°

الغربية 22° 32°

الشرقية 23° 33°

المنوفية 23° 33°

الاسماعيلية. 23° 33°

القنطرة غرب. 23°. 32°

السويس. 23° 33°

فايد. 23°. 34°

نخل 17° 30°

سانت كاترين. 11 ° 24°

شرم الشيخ. 24° 33°

الطور. 25° 34°

راس سدر 25°. 30°

ابو زنيمة. 25°. 30°

ابو رديس. 25°. 31°

دهب. 23°. 33°

نويبع. 25°. 31°

زعفرانة. 24°. 29°

راس غارب. 23°. 29°

الغردقة. 25° 31°

سفاجا. 25°. 31°

مرسى علم 26° 32°

بورغالب. 25°. 33°

القصير. 27°. 32°

راس بناس. 26°. 35°

شلاتين. 27° 36°

ابورماد. 29°. 36°

حلايب. 29° 38°

راس حدربة. 29°. 38°

الواحات البحرية. 22°. 32°

الفرافرة. 23°. 33°

الدخلة. 24°. 34°

الخارجة. 24°. 35°

الفيوم. 23° 33°

بنى سويف 24° 32°

المنيا. 24° 33°

اسيوط. 25° 33°

سوهاج. 24° 34°

قنا. 25° 35°

الاقصر. 25° 36°

ادفو. 25°. 36°

اسوان. 25° 37°

الوادى الجديد. 23° 35°