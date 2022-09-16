سعر الدولار اليوم الجمعة فى البنوك المصرية 16-9-2022

واصل سعر الدولار الارتفاع الذي بدأه منذ عدة أسابيع ليحقق ارتفاعات قياسية لم يبلغها من قبل حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري ١٩.٤٤ جنيه، وسط توقعات منتشرة وسط المصرفيين بتحرير جديد لسعر صرف العملة أمام الجنيه المصري والذي سيتسبب في تراجع جديد لقيمة الجنيه أمام الدولار وباقي العملات.

ويستقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال يومي الجمعة والسبت مع الأجازة الإسبوعية للبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي للشراء ​19.3719 19.448جنيه مصري .

وبلغ في البنك الاهلى المصري 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر

إلى 19.34 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية

19.36 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، 19.42 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، 19.39 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار في بنك بلوم مصر إلى 19.32 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، 19.32 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد إلى 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي القطري، 19.38 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، 19.42 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 19.32 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول 19.35 للشراء 19.42 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك العربى الأفريقى الدولى الآن 19.34 للشراء و19.42 للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 19.31 للشراء و19.37 للبيع.

بينما سجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطنى 19.24 للشراء و19.34 للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في بنك البركة إلى 19.2 للشراء و19.3 للبيع.

وبلغ سعر الدولار الآن في بنك الإمارات دبى الوطنى 19.27 للشراء و19.37 للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم 19.24 للشراء و19.34 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 19.31 للشراء و19.37 للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 19.24 للشراء و19.34 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك إتش إس بى إس 19.12 للشراء، و19.22 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك المشرق 19.12 للشراء، و19.22 للبيع.