الخميس 15 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال اتصاله بأمين عام الأمم المتحدة..

بوتين: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب أولًا الى الدول الفقيرة

بوتين
بوتين
ads

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد خلال اتصال هاتفي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب أولًا إلى الدول التي تحتاج بشدة إليها.

وتأتي تصريحات الرئاسة الأوكرانية، في وقت تحتج فيه موسكو على اتفاقيتين أُبرمتا في يوليو الماضي بإسطنبول، تتيحان تصدير القمح والذرة من أوكرانيا والذي توقف بسبب الهجوم العسكري الروسي، وتصدير المواد الغذائية والأسمدة من موسكو الذي عرقلته العقوبات الغربية.

ويرى الكرملين أن معظم المنتجات الغذائية الأوكرانية تذهب إلى الدول الأوروبية وهو ما تنفيه كييف، ويشكو من عقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وذكر الكرملين في بيان له، أنه خلال المحادثات مع جوتيريش "كان التركيز الرئيسي على تطبيق اتفاق اسطنبول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، وعلى تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية".

وأضاف: "شدد الطرفان على أهمية إعطاء الأولوية لأولئك الذين يحتاجون إلى الغذاء في إفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية".

وبحسب الكرملين، قدّم جوتيريش: "معلومات مفصلة عن الجهود المبذولة لإزالة العقبات أمام الصادرات الروسية، قائلاً إنه “ملتزم تمامًا بحل هذه المشكلة”.

وأثارت الانتقادات الروسية لاتفاق اسطنبول مخاوف من عرقلة الصادرات الأوكرانية مرة أخرى، في حين يثير النزاع مخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي.

وفي السياق، أشار الكرملين الأسبوع الماضي إلى أن بوتين يعتزم مناقشة اتفاق اسطنبول مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ومن المقرر أن يجتمع الزعيمان في أوزبكستان الجمعة. 

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي رحب خلال محادثته الهاتفية مع جوتيريش، بالتعاون البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، والتي تعرّضت للقصف عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة، مما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية كبيرة.

​الكرملين​ ​​​فلاديمير بوتين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الحبوب الأوكرانية الدول الفقيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني

رابط موقع صندوق الاسكان الاجتماعي لحجز شقق الإعلان 16 لسنة 2022 فور طرحها

أدعية الفجر اليوم 15-9-2022

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2022 وأسعار الوحدات السكنية

الصحة: توصية بالالتزام بالاحتياجات في تكليف الأطباء والصيادلة بداية من 2025

سيدة تمزيق جسدى ابنتى عمها بـ«كتر» بسبب خلافات على الميراث بالهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قوة «نون».. وفقه الرجال

حسين دعسة

فاجعة انهيار عمارة سكنية.. صرخة الملك عبدالله.. نحو الإنقاذ والنجاة

د. أحمد مجاهد

صلاح جاهين.. شاعر الحلم المكسور

خالد عكاشة

التهديد العالمى للإخوان المسلمين «٣»

ماجد حبته

نحو نظام عالمى أكثر عدلًا

أحمد الصغير

زيارة الرئيس السيسى لقطر والرد على حملة المتربصين!

نبيل عبدالفتاح

تحديات فى طريق الثقافة المصرية

إبراهيم داود

حماية الثقافة المصرية

صور

جولة «الدستور» داخل مستشفى السلام الدولي بالقاهرة الجديدة

«المتحدة» والمهن التمثيلية: عقد ارعاية بلاتيني لمهرجان القاهرة للدراما

عمال المسابك.. النار صديق دائم

محطة تل أبيب

المزيد

تصاعد التوترات بالضفة الغربية: أمريكا تسعى لضمان التنسيق الأمنى بين إسرائيل والسلطة

لأول مرة.. وزير الخارجية الإماراتى يصل إسرائيل

الأمم المتحدة: قصف إسرائيل مطار دمشق أوقف وصول المساعدات إلى سوريا