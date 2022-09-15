بوتين: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب أولًا الى الدول الفقيرة

خلال اتصاله بأمين عام الأمم المتحدة..

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد خلال اتصال هاتفي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب أولًا إلى الدول التي تحتاج بشدة إليها.

وتأتي تصريحات الرئاسة الأوكرانية، في وقت تحتج فيه موسكو على اتفاقيتين أُبرمتا في يوليو الماضي بإسطنبول، تتيحان تصدير القمح والذرة من أوكرانيا والذي توقف بسبب الهجوم العسكري الروسي، وتصدير المواد الغذائية والأسمدة من موسكو الذي عرقلته العقوبات الغربية.

ويرى الكرملين أن معظم المنتجات الغذائية الأوكرانية تذهب إلى الدول الأوروبية وهو ما تنفيه كييف، ويشكو من عقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وذكر الكرملين في بيان له، أنه خلال المحادثات مع جوتيريش "كان التركيز الرئيسي على تطبيق اتفاق اسطنبول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، وعلى تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية".

وأضاف: "شدد الطرفان على أهمية إعطاء الأولوية لأولئك الذين يحتاجون إلى الغذاء في إفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية".

وبحسب الكرملين، قدّم جوتيريش: "معلومات مفصلة عن الجهود المبذولة لإزالة العقبات أمام الصادرات الروسية، قائلاً إنه “ملتزم تمامًا بحل هذه المشكلة”.

وأثارت الانتقادات الروسية لاتفاق اسطنبول مخاوف من عرقلة الصادرات الأوكرانية مرة أخرى، في حين يثير النزاع مخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي.

وفي السياق، أشار الكرملين الأسبوع الماضي إلى أن بوتين يعتزم مناقشة اتفاق اسطنبول مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ومن المقرر أن يجتمع الزعيمان في أوزبكستان الجمعة.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي رحب خلال محادثته الهاتفية مع جوتيريش، بالتعاون البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، والتي تعرّضت للقصف عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة، مما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية كبيرة.