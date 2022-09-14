النيابة تطلب التحريات في العثور على جثة شاب أعلى «دائري الوراق»

طلبت جهات التحقيق بالجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة شاب يرتدي ملابسه كاملة مجهول الهوية، أعلى الطريق الدائري بالوراق.

كما طلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة المجني عليه، وانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب وملابسات الحادث.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقى بالطريق الدائري بالوراق، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشاب يرتدي ملابسه الكاملة، وليس بحوزته أوراق شخصية.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.