الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بروتوكول تعاون بين مدينة الإنتاج الإعلامي والأكاديمية العربية للنقل البحري

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
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وقع كلا من عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبحضور عدد من أساتذة الأكاديمية وقيادات المدينة، بروتوكول تعاون بهدف تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بين الجانبين في المجالات الإعلامية وتبادل الخبرات التخصصية ذات الإهتمام المشترك، بشكل يرسخ العلاقات بين الجانبين ويضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء.

بروتوكول مدينة الإنتاج الإعلامي

 يأتي هذا التعاون في ضمن خطة المدينة، التي تهدف إلى التوسع في أنشطة التدريب الإعلامي بفروعه المختلفة ، للدارسين المصريين والعرب من كافة الأكاديميات والجامعات والمعاهد العلمية، من خلال مركز التدريب والتطوير بالمدينة "Up skill"، وذلك للمساهمة في خلق كوادر إعلامية مدربة تمتلك الأدوات العلمية الحديثة.

وينص البروتوكول على إقامة دورات تدريبية بالمدينة لطلبة الأكاديمية، في مجالات صناعة الإعلام المختلفة، ومنها الإخراج والتصوير السينمائي ،وهندسة الإستديوهات ،وهندسة الاتصالات، وإدارة المؤسسات الإعلامية.

 وقد أعرب الجبالى عن ترحيبه بزيارة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية القيمة العلمية والاكاديمية الكبيرة ،وبصحبة هذه النخبة من أساتذة الأكاديمية هذا المحفل العلمي العربي الكبير ، مشدداً على أهمية توقيع هذا البروتوكول مع الأكاديمية العربية باعتبار التدريب هو عصب أي منشأة وجزء مهم في معظم المؤسسات العاملة في مصر، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور إسماعيل عبد الغفار وقيادات الأكاديمية، والتي وضعتها في هذه المكانة العلمية الكبيرة، كواحدة من أهم المؤسسات العلمية في منطقتنا العربية، التي تقوم بدور كبير في تعزيز الانتماء العربي، وتوطيد أواصر الأخوة بين الشباب العربي .

وأكد الجبالى على إستعداد المدينة التام لتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات التي تساهم في تحقيق أقصى استفادة من تدريب طلبة الأكاديمية بالمدينة ، مضيفاً أن البروتوكول يعد بداية مبشرة نضع عليها آمال كبيرة لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

ومن جانبه قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية الشكر لرئيس مجلس إدارة المدينة على هذا التعاون، والمتمثل في توقيع البروتوكول التدريبي بإعتبار مدينة الإنتاج الإعلامي صرحاً مصرياً عظيماً ومتميزاً، نفتخر به جميعاً في منطقتنا العربية، مشيراً الى أن البروتوكول يعد إضافة قوية، في مجال التدريب لطلبة الأكاديمية لربط المنتج بسوء العمل خاصة مع الطفرة الهائلة التي يشهدها العالم حالياً في مجال الرقمنة، وبدأ الدخول في الثورة الصناعية الخامسة.

 وأعرب رئيس الأكاديمية عن فخره واعتزازه بالإمكانيات التكنولوجية الموجودة بالمدينة، وقدم الشكر للزملاء بها على دعمهم اللامحدود الذي يقدمونه لأبناء الأكاديمية، وفي ختام مراسم توقيع البروتوكول تبادل الجانبان تقديم الهدايا التذكارية الخاصة بالمدينة والأكاديمية.

 

 

بروتوكول مدينة الإنتاج الإعلامي مدينة الإنتاج الإعلامي الانتاج الإعلامي بروتوكول والتكنولوجيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

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