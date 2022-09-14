الأمم المتحدة: قصف إسرائيل مطار دمشق أوقف وصول المساعدات إلى سوريا

قالت مفوضية الأمم المتحدة في سوريا، اليوم الأربعاء، إن الضربة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق، في يونيو الماضي، أوقفت وصول مساعدات المنظمة للمحتاجين من السوريين لحوالي أسبوعين.

وقالت المفوضة لين ولتشمان، إلى الصحفيين في جنيف، إن الضربة الجوية أدت إلى تعرض البنية التحتية لأضرار بالغة وتسببت في إغلاق المطار لمدة تقترب من أسبوعين أو 13 يومًا، حسبما نشرت وكالة «رويترز».

وتابعت: "هذا يعني تعليق تسليم الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية بالغة الأهمية".