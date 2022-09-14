الرئيس الصيني يصل كازاخستان في أول زيارة خارجية منذ ظهور «كورونا»

وصل الرئيس الصيني شي جينبينج إلى كازاخستان الأربعاء، في أول رحلة يقوم بها إلى الخارج منذ بداية انتشار جائحة كورونا "كوفيد -19"، في العاصمة نور سلطان.

خلال زيارة شي التي تستغرق ثلاثة أيام إلى آسيا الوسطى، من المقرر أن يحضر قمة زعماء منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في أوزبكستان، حيث من المتوقع أن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يبحث أعضاء الكونجرس الأمريكي مشروع قانون، اليوم، لدعم العلاقات مع تايوان وإعطائها المزيد من العتاد العسكري، لردع غزو صيني.

وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن التشريع يصيب البيت الأبيض بحالة من الاضطراب، حيث يمنح قانون سياسة تايوان، من بين أشياء أخرى، تايبيه 4.5 مليار دولار للدفاع عن نفسها على مدى أربع سنوات، ويعترف بحكومتها المنتخبة ، بوصفها "ممثلا شرعيا" لشعب تايوان ويصنف الجزيرة رسميا على إنها "حليف رئيسي غير عضو في حلف شمال الأطلسي(ناتو)".