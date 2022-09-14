الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التشكيل والقنوات.. موعد مباراة مانشستر سيتى وبروسيا دورتموند فى دورى أبطال أوروبا

مانشستر سيتي وبروسيا
مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند
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يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، حيث نستعرض لكم فى هذا التقرير توقيت المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة ومعلق المباراة.

 

تتوجه أنظار محبي كرة القدم فى جميع أنحاء العالم، اليوم الأربعاء، نحو استاد الاتحاد لمتابعة مباراة القمة النارية بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني.

 

وفى الجولة الأولى، حقق مانشستر سيتي فوزًا كاسحًا على إشبيلية الإسباني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بواسطة إيرلينج هالاند هدفين وروبن دياز هدف وفيل فودين هدف آخر، وفي ذات الجولة حقق بروسيا دورتموند هو الآخر فوزًا عريضًا على حساب كوبنهاجن بثلاثة أهداف دون رد.

ترتيب مجموعة مانشستر سيتي قبل مواجهة بروسيا دورتموند

مانشستر سيتي 3 نقاط وله 4 أهداف

2- بروسيا دورتموند 3 نقاط  أهداف

كوبنهاجن 0 نقاط وعليه 3 أهداف

إشبيلية 0 نقاط وعليه 4 أهداف

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند 

تنطلق مباراة السيتي وبروسيا دورتموند على ملعب الاتحاد، اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند

تنقل مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية المشفرة، جميع مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، حيث تنقل المباراة عبر قناة beIN Premium HD3 وكذلك قناة beIN 4K.

 

معلق مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند

أسندت شبكة قنوات بي ان سبورتس مهمة التعليق على مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند للمعلق العماني خليل البلوشي.

مفتوحة ومشفرة.. تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتى وبروسيا دورتموند بدورى الأبطال

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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند

تشكيل السيتي 

  • حراسة المرمى: إيدرسون.
  • خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - سيرجيو جوميز - مانويل أكانجي.
  • خط الوسط: كيفن دي بروين - كالفين فيليبس - بيرناردو سيلفا.
  • خط الهجوم: جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند - فيل فودين.

تشكيل بروسيا دورتموند

  • حراسة المرمى: ألكسندر ماير.
  • خط الدفاع: رافائيل جيريرو - توماس مونييه - نيكلاس سوليه - نيكو شتولتربيك.
  • خط الوسط: صالح أوزكان - جود بيلينجهام - ماركو رويس - جوليان براندت - جيوفاني ريينا.
  • خط الهجوم: أنتوني موديست.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

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