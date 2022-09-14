استقرت أغلب أسعار مواد البناء وخاصة خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل حالة الركود التي يعاني منها سوق العقارات المصري مع استمرار حالة الركود التي تسيطر عالميًا على أسعار مواد البناء.

وكانت بعض شركات الحديد قد اتجهت الي رفع سعر الحديد منذ عدة أسابيع رغم تراجع سعره عالميًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 14-9-2022.

سعر الحديد

يختلف سعر الحديد من شركة لأخرى كما يختلف سعرها من أرض المصنع وصولًا الي المستهلك، فيتم إضافة مبلغ يتراوح بين 200 إلى 400 جنيه لكل طن قبل بيعه للمستهلك النهائي وجاء سعر الحديد في أغلب الشركات.

وبلغ سعر طن حديد عز 17670 جنيها- تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر طن حديد المصريين 17570 جنيها- تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر طن حديد السويس 17570 جنيها- تسليم أرض المصنع.

وبلغ سعر طن حديد العشري 17500 جنيه- تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر طن حديد المراكبي 17550 جنيها- تسليم أرض المصنع.

سعر الأسمنت اليوم

واستقر سعر الأسمنت في أغلب الشركات العاملة في مصر بعد تراجعها لعدة أشهر ماضية مع تراجع السعر العالمي للاسمنت وجاءت أسعارالأسمنت كالتالي :

سجل سعر طن أسمنت المسلح 1400 جنيه.



بلغ سعر أسمنت السويدي 1430 جنيها للطن.



سجل سعر أسمنت العسكري بني سويف 1320 جنيه للطن.



بلغ سعر أسمنت النصر 1360 جنيها للطن.



سجل سعر أسمنت المعلم 1345 جنيها للطن.



بلغ سعر اسمنت وادي النيل 1350 جنيها للطن.