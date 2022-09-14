الأربعاء 14 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 14-9-2022

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء
ads

استقرت أغلب أسعار مواد البناء وخاصة  خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل حالة الركود التي يعاني منها سوق العقارات المصري مع استمرار حالة الركود التي تسيطر عالميًا على أسعار مواد البناء.

وكانت بعض شركات الحديد قد اتجهت الي رفع سعر الحديد منذ عدة أسابيع رغم تراجع سعره عالميًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي  أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 14-9-2022.

سعر الحديد 

يختلف سعر الحديد من شركة لأخرى كما يختلف سعرها من أرض المصنع وصولًا الي المستهلك، فيتم إضافة مبلغ يتراوح بين 200 إلى 400 جنيه لكل طن قبل بيعه للمستهلك النهائي وجاء سعر الحديد في أغلب الشركات.

txt

استقرار أسعار الذهب مع توقعات برفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة

 

  • وبلغ سعر طن حديد عز 17670 جنيها- تسليم أرض المصنع.
  • وسجل سعر طن حديد المصريين 17570 جنيها- تسليم أرض المصنع.
  • وسجل سعر طن حديد السويس 17570 جنيها- تسليم أرض المصنع.
  • وبلغ سعر طن حديد العشري 17500 جنيه- تسليم أرض المصنع.
  • وسجل سعر طن حديد المراكبي 17550 جنيها- تسليم أرض المصنع.

 

سعر الأسمنت اليوم 

 

واستقر سعر الأسمنت في أغلب الشركات العاملة في مصر بعد تراجعها لعدة أشهر ماضية مع تراجع السعر العالمي للاسمنت وجاءت أسعارالأسمنت كالتالي : 

 

تحرك طفيف فى سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

  • سجل سعر طن أسمنت المسلح 1400 جنيه.
  •  
  • بلغ سعر أسمنت السويدي 1430 جنيها للطن.
  •  
  • سجل سعر أسمنت العسكري بني سويف 1320 جنيه للطن.
  •  
  • بلغ سعر أسمنت النصر 1360 جنيها للطن.
  •  
  • سجل سعر أسمنت المعلم 1345 جنيها للطن.
  •  
  • بلغ سعر اسمنت وادي النيل 1350 جنيها للطن.

وزير الاتصالات: انخفاض أسعار الهواتف المحمولة بعد إنشاء مصانع «أوبو ونوكيا وفيفو» بمصر

  •  
  • وصل سعر أسمنت المخصوص 1380 جنيها مصريا للطن.
  •  
  • وسجل سعر أسمنت أسوان 1330 جنيها مصريا للطن.
  •  
  • وبلغ سعر أسمنت سيناء 1330 جنيها مصريا للطن.
  •  
  • ووصل سعر أسمنت حلوان 1400 جنيها مصريا للطن.

 

سعر الحديد أسعار مواد البناء سعر الحديد والاسمنت سعر الاسمنت اليوم السعر العالمي للاسمنت أسعارالأسمنت

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

الأكثر قراءة

استدعاء أكثر من 30 مساعدا لترامب فى قضية نتائج انتخابات 2020

مفتوح الآن.. تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري

وزيرة البيئة الجزائرية: التخلص من 3200 طن من المواد المضرة بالأوزون

يوفر 3200 فرصة عمل.. وزير الاتصالات: إنشاء مصنع للهواتف المحمولة فى مصر

إجراءات روسية لاستقرار الوضع بين أرمينيا وأذربيجان

3 ملايين و49 ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلنى بجمارك سفاجا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحديات فى طريق الثقافة المصرية

إبراهيم داود

حماية الثقافة المصرية

محمد المعموري

الهجمة الإعلامية الشرسة على مصر

ماجد حبته

مصر تصنع الإلكترونيات

د. داليا مجدي عبدالغني

السلوكيات البيئية والتغيرات المُناخية

أميرة عبد الكريم

سيدتى حبى نفسك من أجل خدمة رأس المال أحيانا

د. القس صفوت البياضى

حربان باردتان فى عالم جديد ثنائى القطب

حسين دعسة

استراتيجيات متباينة في جبهات الحرب الروسية الأوكرانية

صور

«المتحدة» والمهن التمثيلية: عقد ارعاية بلاتيني لمهرجان القاهرة للدراما

عمال المسابك.. النار صديق دائم

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على شعبنا يهدف لتصفية القضية

للمرة الأولى.. المفتش العام للجيش المغربى يصل إسرائيل فى زيارة رسمية

عودة "أبو يائير".. لماذا جدد نتنياهو حملته للناخبين العرب؟