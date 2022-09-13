السجن والغرامة لعامل بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، الثلاثاء، عاملًا بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الهيروين والأقراص المخدرة، بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبدالحافظ، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبوالقاسم، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

البداية بورود معلومات لضباط مباحث مركز أخميم، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى مخدر الهيروين والأقراص المخدرة "ترامادول"، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وكشفت التحريات عن أن المتهم يروج بضاعته على الشباب وأصحاب الكيف والمدمنين فى القرى المجاورة ودائرة مركز أخميم، وتم القبض عليه وبحوزته كمية من لفافات الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة.