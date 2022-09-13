الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس 7 متهمين بالانضمام لجماعات محظورة 15 يومًا

حبس
حبس
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أصدرت جهات التحقيق المختصة، الثلاثاء، قرارًا يقضي باستمرار حبس 7 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات تحريضية.

المتهمون المحبوسون احتياطيًا وجهت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ونسبت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

أحكام القانون والدستور استمرار حبس ارتكاب جرائم الانضمام الأوضاع السياسية والاقتصادية القبض على المتهمين تكدير السلم العام تعطيل احكام الدستور

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وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

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