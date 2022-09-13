الأمن يكشف لغز العثور على رضيع ميت داخل مستشفى 15 مايو

نجح رجال الأمن في ضبط سيدة متزوجة، الثلاثاء، قامت بترك طفلها الرضيع الذي حملته سفاحا داخل مستشفي بمدينة 15 مايو ولاذت بالفرار.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقي قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من أحد المستشفيات، بوصول طفل رضيع بعمر أربعة أشهر، متوفي إثر نزلة معوية شديدة، بدون أهلية، وحضرت إحدي السيدات بالطفل وتركته، وهي تدعي" ه. م. ا" ، وقامت تلك السيدة بترك الطفل والهروب لعدم حملها إثبات شخصية الطفل، ولم يتم استخراج شهادة ميلاد له، وبعمل التحريات أمكن تحديد هوية المتهمة وضبطها.

بمناقشتها، أقرت أنها كانت متزوجة من المدعو "أ. ا"، وطلقت منه شفاهيا، فى شهر ديسمبر 2020 وترك الزوج المسكن بصحبتها، كما أضافت أنها تعرفت علي أحد الأشخاص ويدعي "ع.ا" ونشأت فيما بينهما علاقة آثمة وعاشرها معاشرة الأزواج، ونتج عن ذلك الحمل بالطفل المتوفي، وقامت بولادة الطفل بتاريخ 8 مايو الماضي، ولم تتمكن من قيده بسجلات وزارة الصحة كون والده مقيد الحرية ومحبوسا علي ذمة قضية، وعقب ذلك مرض نجلها المتوفي، وذهبت به للمستشفي، وعند طلبهم شهادة ميلاده تركت الطفل وهربت وتم ضبطها.