الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف لغز العثور على رضيع ميت داخل مستشفى 15 مايو

رضيع
رضيع
ads

نجح رجال الأمن في ضبط سيدة متزوجة، الثلاثاء، قامت بترك طفلها الرضيع الذي حملته سفاحا داخل مستشفي بمدينة 15 مايو ولاذت بالفرار.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقي قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من أحد المستشفيات، بوصول طفل رضيع بعمر أربعة أشهر، متوفي إثر نزلة معوية شديدة، بدون أهلية، وحضرت إحدي السيدات بالطفل وتركته، وهي تدعي" ه. م. ا" ، وقامت تلك السيدة بترك الطفل والهروب لعدم حملها إثبات شخصية الطفل، ولم يتم استخراج شهادة ميلاد له، وبعمل التحريات أمكن تحديد هوية المتهمة وضبطها. 

بمناقشتها، أقرت أنها كانت متزوجة من المدعو "أ. ا"، وطلقت منه شفاهيا، فى شهر ديسمبر 2020 وترك الزوج المسكن بصحبتها، كما أضافت أنها تعرفت علي أحد الأشخاص ويدعي "ع.ا" ونشأت فيما بينهما علاقة آثمة وعاشرها معاشرة الأزواج، ونتج عن ذلك الحمل بالطفل المتوفي، وقامت بولادة الطفل بتاريخ 8 مايو الماضي، ولم تتمكن من قيده بسجلات وزارة الصحة كون والده مقيد الحرية ومحبوسا علي ذمة قضية، وعقب ذلك مرض نجلها المتوفي، وذهبت به للمستشفي، وعند طلبهم شهادة ميلاده تركت الطفل وهربت وتم ضبطها.

استخراج شهادة ميلاد النيابة العامة خصية الطفل رضيع ميت في مستشفى 15 مايو قسم شرطة 15 مايو معاشرة الأزواج

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

الأكثر قراءة

موقع التنسيق الإلكترونى.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وخطوات الاستعلام

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.digital

«الحقوني هيموتوني».. الزوجة الثانية تتآمر لقتل زوجها في غرفة نومه

9 مشروعات عالمية بـ«مليار دولار» تستعد للانطلاق قريبًا

فعاليات اليوم الترفيهي لـ«قادرون باختلاف» بمركز الثقافة السينمائية (صور)

رابط تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بعد ظهور نتائج اختبارات القدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حماية الثقافة المصرية

محمد المعموري

الهجمة الإعلامية الشرسة على مصر

ماجد حبته

مصر تصنع الإلكترونيات

د. داليا مجدي عبدالغني

السلوكيات البيئية والتغيرات المُناخية

أميرة عبد الكريم

سيدتى حبى نفسك من أجل خدمة رأس المال أحيانا

د. القس صفوت البياضى

حربان باردتان فى عالم جديد ثنائى القطب

حسين دعسة

استراتيجيات متباينة في جبهات الحرب الروسية الأوكرانية

ماجد حبته

كتاب للقاعدة ينصف مصر للطيران!

صور

«المتحدة» والمهن التمثيلية: عقد ارعاية بلاتيني لمهرجان القاهرة للدراما

عمال المسابك.. النار صديق دائم

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على شعبنا يهدف لتصفية القضية

للمرة الأولى.. المفتش العام للجيش المغربى يصل إسرائيل فى زيارة رسمية

عودة "أبو يائير".. لماذا جدد نتنياهو حملته للناخبين العرب؟