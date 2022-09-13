رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن كشف بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

يبحث نحو 10.1 مليون مواطن من ذوي الهمم عن رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي لاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة مع تقديمهم طلبات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي اهتمت الدولة بتوفيرها لهم سعيًا لهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لأصحاب الهمم.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

ومع زيادة البحث عن رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي لاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

وفر موقع وزارة التضامن الاجتماعي رابط لذوي الهمم لتقديم طلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وأيضًا الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة .

ويستطيع ذوي الهمم الدخول عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

وتقديم طلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة كالتالي:

سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقه واضحه ومرفقة بشكل سليم بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ إستمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة. بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به. ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات قم بالإستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية. في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت بإختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك. بناءا على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

يستطيع أصحاب الهمم الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ، وذلك من خلال الرابط التالي من هنا.

وبعد الدخول على الرابط أعلان يتم كتابة الرقم القومى لصاحب الطلب وعمل بحث للحصول على النتيجة.

وتوفر بطاقة الخدمات المتكاملة العديد من المزايا لأصحاب الهمم منها الاعفاء من الضرائب، ويمكن لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الحصول على سكن حكومي مناسب، الدمج في المدارس، يحق لصاحبها الجمع بين معاشين، يتم الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات، الكشف المجاني في المستشفيات، الدمج في المعاهد والجامعات، والتعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة، الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، خصومات على اشتراكات مراكز الشباب، التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم، خصومات على وسائل النقل والمواصلات، دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا، وخصومات على الأندية الرياضية.

خطوات حجز الكشف الطبى بطاقة الخدمات المتكاملة

يستطيع أصحاب الهمم الدخول عبر رابط حجز الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من هنا.

ويتم تسجيل بيانات طلب إجراء الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، والمسئولية قانونية عن جميع البيانات المسجلة ويجب طباعة استمارة التعليمات، وبها الرقم القومي، والبيانات الشخصية كاملة.

ومحل السكن محافظة السكن، و مدينة السكن ، وكتابة التليفون والتأكد من رقم التليفون لانه سوف تصلك رسالة قصيرة بموعد ومكان الكشف، ونوع الإعاقة، والتأكد من كتابة نوع الإعاقة وجميع البيانات صحيحة وسوف تصلك رساله بالموعد ومكان الكشف، ثم حفظ البيانات .

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى استمرارا لحرص وزارة التضامن على التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة بالغة الشدة، وتسريع إجراءات الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، تؤكد الوزارة على إعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبي المميكن لدى وزارة الصحة والسكان.