حبس عامل قتل زوجته بطريقة بشعة فى سوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، بحبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ مفاده مصرع ربة منزل بمنزل زوجيتهما دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة «منى. ا»، 21 سنة، ربة منزل، مسجاة بصالة المنزل بالطابق الأرضي وترتدي كامل ملابسها، وبمناظرة جثتها، تبين إصابتها بكدمات وتورم بالرأس والوجه.

وبسؤال والد زوجها «أسعد. ع»، 56 سنة، عامل، اتهم نجله "زوجها"، «حسام أسعد»، 24 سنة، عامل، بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها؛ بسبب خلافات زوجية، مضيفًا بأن نجله مهتز نفسيًا.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذِكر، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.