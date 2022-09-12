الإثنين 12 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وجبة غذائية تصيب 6 أفراد بحالات تسمم وقىء بالبلينا

اسعاف
اسعاف
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شهد مركز البلينا بسوهاج 6 حالات تسمم أثر تناولهم وجية غذائية فاسدة، نقلتهم سيارات الإسعاف لأقرب مستشفى لإجراء الإسعافات الأولية.

استقبل مستشفى برديس بدائرة مركز البلينا، 6 أشخاص يقيمون بناحية قرية الحرجة، مصابين بحالة إعياء شديد وألم بالبطن، وتم حجزهم بقسم استقبال الباطنة تحت الرعاية الطبية العاجلة، وذلك لإصابتهم بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة غذائية غير صالحة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة 6 أشخاص بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج والحالة العامة لهم مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين وقادها العميد نور عمر رئيس فرع بحث الجنوب بوصول عربي . أ . ع  65 سنة، وشرف.ع.أ 28 سنة، وعلي.ع .أ، 28 سنة، وصباح.إ.ح 60 سنة، ووردة.م.م 25 سنة، إيمان.ع.ع 25 سنة إلى مستشفى برديس مصابين بحالة إعياء شديد وألم بالبطن على إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة.

تم وضع المصابين الستة والذين تبين أنهم من أسرة واحدة تحت الرعاية الطبية العاجلة، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة وبسؤالهم عللوا إصابتهم لذات السبب تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

إجراء الإسعافات اصابة 6 اشخاص العرض على النيابة العامة اللواء محمد عبدالمنعم شرباش حالات تسمم سيارات الإسعاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

مظلوميات كاذبة

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