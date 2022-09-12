الإثنين 12 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: موت 6 مهاجرين سوريين في محاولتهم بلوغ إيطاليا

مهاجرين
مهاجرين
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أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، الإثنين، أن ستة مهاجرين سوريين بينهم طفلان ماتوا من العطش والجوع خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط على متن قارب.

وكشفت المفوضية في بيان، عن أن أكثر من ثلاثين شخصًا كانوا على متن القارب، مشيرة إلى أن كثيرًا من الناجين هم في وضع صحي "شديد الخطورة".

وقالت ممثلة المفوضية في إيطاليا كيارا كاردوليتي في تغريدة لها: إن "ستة مهاجرين بينهم أطفال ونساء ومراهقون فارقوا الحياة في البحر. ماتوا من العطش والجوع والحروق الشديدة"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت كاردوليتي: "هذا الأمر غير مقبول"، مردفة: "إن تعزيز (عمليات) الإنقاذ في البحر هو السبيل الوحيد لتجنّب هذه المآسي".

وبين الضحايا طفل في عامه الأول وآخر في عامه الثاني وفتى يبلغ 12 عامًا وثلاثة بالغين بينهم جدّة وأم معها أولادها الذين نجوا، وفق بيان المفوضية السامية للاجئين.

والناجون الـ26 يتلقون العلاج في بوتسالو في صقلية. ولم يتم تحديد البلد الذي انطلقوا منه.

المياه المالطية

وبحسب جمعية "ألارم فون"، وهي منظمة غير حكومية تدير خطًا ساخنًا للمهاجرين الذين يواجهون صعوبات، هناك 250 شخصًا في المياه المالطية يتواجدون على متن سفينة انطلقت من لبنان قبل نحو أسبوع وتعاني من نقص في الوقود.

وجاء في تغريدة للمنظمة أن "الأطعمة والمياه استنفدت قبل يومين. الشخص الذي اتّصل قال إن طفلته رضيعة في شهرها الثالث ماتت للتو من العطش".

وفي الأيام الأخيرة أنقذت سفن تابعة لمنظّمات إنسانية غير حكومية مئات المهاجرين في مياه المتوسط.

وأعلنت المنظمة غير الحكومية "سي ووتش" أن هناك 428 شخصًا على متن سفينة "سي ووتش 3" التابعة لها ينتظرون ميناء يستقبلهم.

وكشفت المنظمة عن أن "السفينة المدنية أنقذت في الأيام الأخيرة مئات الأشخاص الذين كانوا ليرحلوا بصورة غير شرعية إلى ليبيا أو ليغرقوا".

وبحسب وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية "فرونتكس" سلك أكثر من 42 ألفًا و500 مهاجر المسار الأوسط لعبور البحر المتوسط بين يناير ويوليو، أي بزيادة قدرها 44 في المائة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من العام 2021.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الامم المتحدة مهاجرين سوريين جوعا وعطشا إيطاليا موت

رئيس التحرير

وائل لطفي

مظلوميات كاذبة

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