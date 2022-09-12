الإثنين 12 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل متهمين بنشر أخبار كاذبة على ذمة التحقيقات بتدابير احترازية

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
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قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل متهمين على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة في اتهامهما بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بتدابير احترازية.

المتهمان المخلي سبيلهما علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 835 لسنة 2021، حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

محكمة الجنايات المختصة نشر وإذاعة أخبار كاذبة تدابير احترازية

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وائل لطفي

فى فقه السياسة

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