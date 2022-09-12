المضمضة أبرزها.. كيف يمكن أن تخفف من ألم حساسية الأسنان بعد الحشو

تتعرض الأسنان للتسوس مما تستدعي الحشو والخلع أي من الخيارين، فبالنسبة للتجاويف يقوم طبيب الأسنان عادة بعلاج حشو عن طريق إزالة الجزء التالف من السن لملئه أخيرًا بمادة معينة: الحشو، ويتعرض البعض للحساسية الشديدة بعد الحشو لذا يوضح الدكتور مينا أنطوان أخصائي تجميل بعض النصائح التي تشمل التقليل من هذا الألم والحساسية.

ألم ما بعد الجراحة

خلال جلسة الحشو تتعرض أسنانك وفكك للحساسية وحتى لثتك وعندما تعود أحاسيسك بعد زوال تأثير التخدير، يمكن أن تبقى بعض الحساسية.

هذه الحساسية الزائدة ليست مقلقة ويمكن تخفيفها عن طريق تناول مسكنات الألم مثل إيبوبروفين (أدفيل) أوأسيتامينوفين (تايلينول)،لا ينصح بتناول الأسبرين الذي سيخفف من دمك دون داعٍ.

لابد من الحذر فالقرنفل مطهر قوي ومخدر وبدون استخدام مناسب، يمكن أن يؤذي اللثة أكثر مما يساعدها، على الرغم من أنه لا ينبغي الاستخفاف بالمنتجات الطبيعية والزيوت الأساسية، فهي منتجات قوية يمكن أن تؤثر على صحة الفم والصحة العامة أو تسبب تفاعلات غير مرغوب فيها مع الأدوية التي قد تتناولها بالفعل.

لتقليل الحساسية، اغسل أسنانك أو نظفها بفرشاة فائقة النعومة ومعجون أسنان مزيل للحساسية، يمكن أن تساعد العديد من المنتجات في السوق في تقليل الحساسية، يمكنك وضع المعجون على الأسنان تمامًا مثل كريم التجميل.

لا تقم بالغرغرة لإبقاء المنتج على السن. للحصول على نتيجة مثالية ودائمة، يجب تكرار التطبيق مرة واحدة على الأقل يوميًا لمدة 3 أسابيع.

الحساسية لتغيرات درجة الحرارة

تشعر بعدم الراحة من الأطعمة الساخنة أو الباردة لأن الأعصاب تكون حساسة بشكل خاص بعد حشو الأسنان، اعلم أيضًا أن درجات الحرارة الشديدة جدًا يمكن أن تتوسع أو تتقلص حشوة رمادية إذا كان لديك واحدة في فمك، فالطعام الفاتر أفضل إذا كان هذا هو الحال.

الحساسية أثناء المضغ

من الشائع الشعور بالألم عند الضغط على السن المملوء حديثًا، خاصةً أثناء المضغ في هذه الحالة، يمكن أن تساعدك مسكنات الألم.

يفضل بعض الناس الأطعمة التي يسهل مضغها (ليست شديدة الصلابة ولا شديدة اللزوجة) ويفضل استخدام جانب الفم المقابل للحشو، بشكل عام، تجنب صرير الفك.

إذا كنت لا تزال تعاني من الألم أثناء المضغ بعد ثلاثة أيام، فارجع إلى طبيب أسنانك حتى يتمكن من إجراء أي تعديلات لازمة على الحشو، في الواقع، بسبب التخدير قد يكون تعديل ارتفاع الحشوة بشكل صحيح أمرًا معقدًا في بعض الأحيان.