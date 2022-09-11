أسعار صرف البنك المركزي للعملات العربية والأجنبية
يبحث المهتمين بسوق عن المال عن أسعار صرف البنك المركزى لكافة العملات سواء العملات العربية والأجنبية والتي يتم تحديثها أول باول حسب أسعار العملات على شاشات البنك المركزي المصري.
والبنك المركزي المصري شخص اعتباري عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، القرار الجمهوري (الرئاسي) رقم 65 لعام 2004. هذا الجزء من الموقع الالكتروني يسلط الضوء على الاختصاصات والأهداف الأساسية للبنك وبعض الأعمال التي يقوم بها لتحقيقها. أجزاء أخرى من الموقع توفر مزيد من المعلومات حول كل أنشطة البنك.
أسعار الصرف الرسمية
وهي أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزى المصرى و الاسعار بالجنية، بتاريخ 11-09-2022، حسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
|العملة
|شراء
|بيع
|أسعار صرف دولار أمريكى
|19.2507 جنيه مصري
|19.3584 جنيه مصري
|أسعار صرف يورو
|19.2892 جنيه مصري
|19.3990 جنيه مصري
|أسعار صرف جنيــه إسترليـنى
|22.2365 جنيه مصري
|22.3705 جنيه مصري
|أسعار صرف دولار كنـدى
|14.6762 جنيه مصري
|14.7627 جنيه مصري
|أسعار صرف كرون دانمركى
|2.5938 جنيه مصري
|2.6086 جنيه مصري
|أسعار صرف كرون نرويجى
|1.9181 جنيه مصري
|1.9296 جنيه مصري
|أسعار صرف كرون ســويدى
|1.8008 جنيه مصري
|1.8113 جنيه مصري
|أسعار صرف فرنك سويسرى
|19.8033 جنيه مصري
|19.9160 جنيه مصري
|100 أسعار صرف ين يابانى
|13.4152 جنيه مصري
|13.4911 جنيه مصري
|أسعار صرف ريـــال سعـــودى
|5.1218 جنيه مصري
|5.1518 جنيه مصري
|أسعار صرف دينــار كويتى
|62.3445 جنيه مصري
|62.7785 جنيه مصري
|أسعار صرف درهم اماراتى
|5.2409 جنيه مصري
|5.2706 جنيه مصري
|أسعار صرف دولار اســـترالى
|13.0020 جنيه مصري
|13.0785 جنيه مصري
|أسعار صرف دينــار البحــرين
|51.0549 جنيه مصري
|51.3607 جنيه مصري
|أسعار صرف ريـــال عمـــانى
|50.0019 جنيه مصري
|50.4124 جنيه مصري
|أسعار صرف ريـــال قطــــرى
|5.2252 جنيه مصري
|5.2643 جنيه مصري
|أسعار صرف دينـار اردنـى
|27.1137 جنيه مصري
|27.2845 جنيه مصري
|أسعار صرف يوان صينى
|2.7698 جنيه مصري
|2.7854 جنيه مصري
أسعار صرف البنك المركزي
وهي متوسط أسعار السوق بالجنية المصرى، حسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|19.2922 جنيه مصري
|19.3683 جنيه مصري
|يورو
|19.3675 جنيه مصري
|19.4516 جنيه مصري
|جنيه إسترلينى
|22.3539 جنيه مصري
|22.4498 جنيه مصري
|فرنك سويسرى
|20.0898 جنيه مصري
|20.1774 جنيه مصري
|100 ين يابانى
|13.5337 جنيه مصري
|13.5899 جنيه مصري
|ريال سعودى
|5.1336 جنيه مصري
|5.1553 جنيه مصري
|دينار كويتى
|62.5863 جنيه مصري
|62.8536 جنيه مصري
|درهم اماراتى
|5.2517 جنيه مصري
|5.2736 جنيه مصري
|اليوان الصينى
|2.7843 جنيه مصري
|2.7973 جنيه مصري