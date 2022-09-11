أسعار صرف البنك المركزي للعملات العربية والأجنبية

يبحث المهتمين بسوق عن المال عن أسعار صرف البنك المركزى لكافة العملات سواء العملات العربية والأجنبية والتي يتم تحديثها أول باول حسب أسعار العملات على شاشات البنك المركزي المصري.

والبنك المركزي المصري شخص اعتباري عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، ​​القرار الجمهوري (الرئاسي) رقم 65 لعام 2004. هذا الجزء من الموقع الالكتروني يسلط الضوء على الاختصاصات والأهداف الأساسية للبنك وبعض الأعمال التي يقوم بها لتحقيقها. أجزاء أخرى من الموقع توفر مزيد من المعلومات حول كل أنشطة البنك.

أسعار الصرف الرسمية

وهي أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزى المصرى و الاسعار بالجنية، بتاريخ 11-09-2022، حسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

العملة شراء بيع أسعار صرف دولار أمريكى 19.2507 جنيه مصري 19.3584 جنيه مصري أسعار صرف يورو 19.2892 جنيه مصري 19.3990 جنيه مصري أسعار صرف جنيــه إسترليـنى 22.2365 جنيه مصري 22.3705 جنيه مصري أسعار صرف دولار كنـدى 14.6762 جنيه مصري 14.7627 جنيه مصري أسعار صرف كرون دانمركى 2.5938 جنيه مصري 2.6086 جنيه مصري أسعار صرف كرون نرويجى 1.9181 جنيه مصري 1.9296 جنيه مصري أسعار صرف كرون ســويدى 1.8008 جنيه مصري 1.8113 جنيه مصري أسعار صرف فرنك سويسرى 19.8033 جنيه مصري 19.9160 جنيه مصري 100 أسعار صرف ين يابانى 13.4152 جنيه مصري 13.4911 جنيه مصري أسعار صرف ريـــال سعـــودى 5.1218 جنيه مصري 5.1518 جنيه مصري أسعار صرف دينــار كويتى 62.3445 جنيه مصري 62.7785 جنيه مصري أسعار صرف درهم اماراتى 5.2409 جنيه مصري 5.2706 جنيه مصري أسعار صرف دولار اســـترالى 13.0020 جنيه مصري 13.0785 جنيه مصري أسعار صرف دينــار البحــرين 51.0549 جنيه مصري 51.3607 جنيه مصري أسعار صرف ريـــال عمـــانى 50.0019 جنيه مصري 50.4124 جنيه مصري أسعار صرف ريـــال قطــــرى 5.2252 جنيه مصري 5.2643 جنيه مصري أسعار صرف دينـار اردنـى 27.1137 جنيه مصري 27.2845 جنيه مصري أسعار صرف يوان صينى 2.7698 جنيه مصري 2.7854 جنيه مصري

أسعار صرف البنك المركزي

وهي متوسط أسعار السوق بالجنية المصرى، حسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري