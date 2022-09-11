الأحد 11 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

اقتصاد

أسعار صرف البنك المركزي للعملات العربية والأجنبية

أسعار صرف البنك المركزي
أسعار صرف البنك المركزي للعملات العربية والأجنبية
ads

يبحث المهتمين بسوق عن المال عن أسعار صرف البنك المركزى لكافة العملات سواء العملات العربية والأجنبية والتي يتم تحديثها أول باول حسب أسعار العملات على شاشات البنك المركزي المصري.

والبنك المركزي المصري شخص اعتباري عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، ​​القرار الجمهوري (الرئاسي) رقم 65 لعام 2004. هذا الجزء من الموقع الالكتروني يسلط الضوء على الاختصاصات والأهداف الأساسية للبنك وبعض الأعمال التي يقوم بها لتحقيقها. أجزاء أخرى من الموقع توفر مزيد من المعلومات حول كل أنشطة البنك.

 

أسعار الصرف الرسمية 

 

وهي  أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزى المصرى و الاسعار بالجنية، بتاريخ 11-09-2022، حسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

العملةشراءبيع
أسعار صرف دولار أمريكى19.2507 جنيه مصري 19.3584 جنيه مصري
أسعار صرف يورو19.2892 جنيه مصري19.3990 جنيه مصري
أسعار صرف جنيــه إسترليـنى22.2365 جنيه مصري22.3705 جنيه مصري
أسعار صرف دولار كنـدى14.6762 جنيه مصري14.7627 جنيه مصري
أسعار صرف كرون دانمركى2.5938 جنيه مصري2.6086 جنيه مصري
أسعار صرف كرون نرويجى1.9181 جنيه مصري1.9296 جنيه مصري
أسعار صرف كرون ســويدى1.8008 جنيه مصري1.8113 جنيه مصري
أسعار صرف فرنك سويسرى19.8033 جنيه مصري19.9160 جنيه مصري
100 أسعار صرف ين يابانى13.4152 جنيه مصري13.4911 جنيه مصري
أسعار صرف ريـــال سعـــودى5.1218 جنيه مصري5.1518 جنيه مصري
أسعار صرف دينــار كويتى62.3445 جنيه مصري62.7785 جنيه مصري
أسعار صرف درهم اماراتى5.2409 جنيه مصري5.2706 جنيه مصري
أسعار صرف دولار اســـترالى13.0020 جنيه مصري13.0785 جنيه مصري
أسعار صرف دينــار البحــرين51.0549 جنيه مصري51.3607 جنيه مصري
أسعار صرف ريـــال عمـــانى50.0019 جنيه مصري50.4124 جنيه مصري
أسعار صرف ريـــال قطــــرى5.2252 جنيه مصري5.2643 جنيه مصري
أسعار صرف دينـار اردنـى27.1137 جنيه مصري27.2845 جنيه مصري
أسعار صرف يوان صينى2.7698 جنيه مصري2.7854 جنيه مصري

 

 

أسعار صرف البنك المركزي 

txt

مصلحة الجمارك: الدولار الجمركى هو ذاته «المعلن» من البنك المركزى

 

وهي متوسط أسعار السوق بالجنية المصرى، حسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​19.2922 جنيه مصري19.3683 جنيه مصري
يورو​19.3675 جنيه مصري19.4516 جنيه مصري
جنيه إسترلينى​22.3539 جنيه مصري22.4498 جنيه مصري
فرنك سويسرى​20.0898 جنيه مصري20.1774 جنيه مصري
100 ين يابانى​13.5337 جنيه مصري13.5899 جنيه مصري
ريال سعودى​5.1336 جنيه مصري5.1553 جنيه مصري
دينار كويتى​62.5863 جنيه مصري62.8536 جنيه مصري
درهم اماراتى​5.2517 جنيه مصري5.2736 جنيه مصري
اليوان الصينى​2.7843 جنيه مصري2.7973 جنيه مصري

 

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ31 مليار جنيه اليوم

أسعار صرف أسعار صرف البنك المركزى أسعار الصرف الرسمية المركزي المصري البنك المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم في مصر 2022 آخر تحديث

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

من هنا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالدرجات 2022

مفتوح الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة| نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق 2022

مدرس يهتك عرض 7 طالبات بمدرسة فى الهرم

بعد إعلان الجزء الأول من «ترقيات القضاة».. موعد حركة رؤساء المحاكم الابتدائية 2022-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

أحاديث الإفك

جمال-أسعد

الأقباط وكرة القدم

لواء.حمدى البطران

العقيقة وأشياء أخرى

د.كريمة الحفناوى

قضايا التعليم والحوار الوطنى

أحمد الصغير

الخلايا النائمة والأفكار النائمة وطُرق المواجهة!

حسين دعسة

الموساد الإسرائيلي الصهيوني يخلط أوراق الاتفاق النووي مع إيران

علي سعدة

عوده الجمال لشوارع بورسعيد

د.أحمد الخميسى

التجارة بالمرأة وشعارات الحرية

صور

عمال المسابك.. النار صديق دائم

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف منقوص.. ماذا تعني نتائج تحقيقات إسرائيل حول مقتل شيرين أبو عاقلة؟

طبيب سورى يعمل لصالح الموساد.. كيف تم تجنيده؟ وما المعلومات التى سربها؟

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات عند الحواجز العسكرية المُحيطة برام الله