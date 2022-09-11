الأحد 11 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الدين لله

أسعار العمرة 2022 وضوابط رحلات عمرة المولد النبوي 1444

العمرة
العمرة
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يبحث الكثير من المصريين مع اقتراب المولد النبوي عن اسعار العمرة 2022، وتعد عمرة المولد النبوي من أكثر المناسبات الدينية التي يرغب المسلمون بالسفر فيها لأداء العمرة، وكانت وزارة السياحة قد وضعت ضوابط تنفيذ رحلات العمرة 1444 منذ أغسطس الماضي بعد أن اعتمدها وزير السياحة.

واحتل البحث عن اسعار العمرة 2022 - 1444 الكلمات الأكثر بحثًا عبر جوجل، ويعر ض الدستور في  التقرير التالي ضوابط تنفيذ رحلات العمرة 1444 و اسعار العمرة 2022 .

 

أسعار العمرة 2022 

تحدد شركات السياحة الدينية أسعار العمرة 2022 وفق الضوابط التي تضعها وزارة السياحة ولكنها أيضًا تختلف من شركة لأخرى وحسب البرنامج السياحي وعدد الأيام التي سيقضيها المعتمرين في مكة ، ومن المتوقع حسب  سيد منسي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن تتراوح أسعار العمرة 2022 بين 23 و25 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي للموسم الجاري  لموسم  عمر المولد النبوي 1444 هـ.

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وتتوقف أسعار عمرة المولد النبوي على عدد التأشيرات، وكلما قل عدد التأشيرات كلما ارتفع ثمن العمرة  فإذا كانت التأشيرات أقل من 150 تأشيرة سترتفع أسعار عمرة المولد النبوي لتصل إلى 35 ألف جنيه، في حالة الحصول على 300 ألف تأشيرة ستبدأ الأسعار من 30 ألف جنيه، وفي حالة زيادة عدد التأشيرات لتكون 500 ألف تأشيرة، ستبدأ الأسعار من 25 ألف جنيه.

ضوابط رحلات عمرة المولد النبوي 1444

حددت وزارة السياحة والآثار في أغسطس الماضي ضوابط رحلات عمرة المولد النبوي 1444، مع بدء أول رحلات عمرة المولد النبوي 1444 في أكتوبر المقبل ، وتضمنت قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وضوابط خاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات عمرة المولد النبوي 1444، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

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وستقوم وزار السياحة قبل موعد عمرة المولد النبوي 1444 بتنفيذ حملات توعوية وإعلانية لتوعية المواطنين بعدم التعامل مع أية قنوات أو كيانات غير شرعية في تنظيم رحلات العمرة وتحذيرهم من مخاطر السفر عبر هذه الكيانات، وأن يكون التعامل مع شركات السياحة المُرخصة فقط وفقاً للقانون، وأن تكون كافة التعاملات عن طريق بوابة العمرة المصرية حيث أنه وفقاً للقانون فإن هذه البوابة هي الممر الشرعي والقانوني لبرامج رحلات العمرة والضامن لحقوق المعتمرين المصريين والشركات السياحية، في ظل مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة وتطوير قطاع السياحة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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