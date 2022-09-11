الأحد 11 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

سياسي

الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية فى المجتمعات الإفريقية

السيسي و رؤساء المحاكم
السيسي و رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة
ads

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونوابه المستشار الدكتور محمد النجار، والمستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز، والمستشار الدكتور طارق شبل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكدًا حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين، وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها.

لا يتوفر وصف.

كما أكد الرئيس أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية، خاصةً ما يتعلق بحقوق المواطنة، وحقوق اللاجئين والمهاجرين، وحماية الهوية الثقافية، وحقوق الشعوب في مواردها الطبيعية المشتركة، وجهود التنمية الاقتصادية. 

وشدد الرئيس أيضًا على أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها، وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فضلًا عن صون أمنها واستقرارها.

لا يتوفر وصف.

من جانبه؛ أكد المستشار بولس فهمي أن رعاية الرئيس للمؤتمر تعد شرفًا كبيرًا، مثمنًا حرص سيادته على ترسيخ وتعزيز الوعي بأهمية استقلال القضاء، وتعزيز الدور الذي تضطلع به المحاكم الدستورية في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية، لاسيما في ظل نجاحها في إثراء المفاهيم القانونية والدستورية في المجتمع المصري.

لا يتوفر وصف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مثمنين الدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التعاون القضائي بين المحاكم الدستورية الإفريقية، والذي تحول إلى تقليد سنوي هام على مستوى القارة يعكس التوجه الثابت لمصر تجاه إفريقيا كنقطة ارتكاز لسياستها.

لا يتوفر وصف.

وشهد اللقاء حوارًا مع الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية، خاصةً فيما يتعلق بدور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول، كما أعرب المشاركون عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذجًا لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المحكمة الدستورية المصرية رئاسة الجمهورية رؤساء المحاكم الأفارقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

من هنا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالدرجات 2022

مفتوح الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة| نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق 2022

تنسيق معهد فني صحي 2022| موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

مدرس يهتك عرض 7 طالبات بمدرسة فى الهرم

ارتفاع طفيف.. تعرف على أسعار الذهب اليوم فى منتصف التعاملات

بعد إعلان الجزء الأول من «ترقيات القضاة».. موعد حركة رؤساء المحاكم الابتدائية 2022-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الخلايا النائمة والأفكار النائمة وطُرق المواجهة!

حسين دعسة

الموساد الإسرائيلي الصهيوني يخلط أوراق الاتفاق النووي مع إيران

علي سعدة

عوده الجمال لشوارع بورسعيد

د.أحمد الخميسى

التجارة بالمرأة وشعارات الحرية

ماجد حبته

تقرير مكافحة الإرهاب

محمد رفيع

نحو استراتيجية ثقافية لمصر

د. منى حلمى

مصلحة البشر وسعادتهم وحريتهم فوق الأديان

حسين دعسة

وفاة إليزابيث.. الملكة الكونية لعرش المملكة المتحدة

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

طبيب سورى يعمل لصالح الموساد.. كيف تم تجنيده؟ وما المعلومات التى سربها؟

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات عند الحواجز العسكرية المُحيطة برام الله

وزير الجيش الإسرائيلى: لن أكون طرفًا فى حكومة يقودها نتنياهو