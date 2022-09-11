بالرابط.. خطوات طباعة صحيفة أحوال معلم 2022

يبحث المعلمين عن خطوات استخراج صحيفة أحوال معلم 2022 فخلال هذه الأيام تواصل الأكاديمية المهنية للمعلمين استقبال طلبات التقديم لترقي المعلمين 2022، ويجرى الآن عمل دورات تدريبية للمعلمين، تمهيدا لإجراء اختبارات الترقي لهم، ويبحث عدد كبير من المعلمين، عن كيفية طباعة صحيفة أحوال معلم 2022، التي تساعدهم على تقديم الترقيات الخاصة بالمعلمين.

صحيفة أحوال معلم 2022

وتسهيلا على المعلمين للتقدم في الحصول على الترقيات أتاح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طباعة صحيفة أحوال معلم 2022، من أجل التسهيل على المعلمين في الحصول عليها كمسوغ رسمي في جهات عملهم.

خطوات طباعة صحيفة أحوال معلم 2022

وحدد الموقع عدد من الخطوات لطباعة الصحافية إلكترونيًا، ويمكن للمعلمين الراغبين في طباعة صحيفة احوال معلم 2022 اتباع الخطوات التالية:

- يقوم المعلم الراغب في طباعة صحيفة أحوال معلم 2022 بالدخول إلى الرابط التالي:

- يقوم المعلم بإدخال الكود الخاص به من خلال الأيقونة الخاصة به «كود المعلم».

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمعلم في الخانة المخصصة لذلك.

ثم بعد ذلك يتم إدخال الرقم السري الخاص بالمعلم في الخانة المخصصة لذلك.

- وتظهر أمام المعلم صحيفة أحوال المعلم الخاصة به بجميع البيانات.

- وفي حالة رغبة المعلم في طباعة صحيفة أحوال المعلم خاصته، يقوم بالضغط على «طباعة»، حتى يتم طباعتها من خلال الطابعة الموصلة بالجهاز.

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والترقيات الجديدة من المفترض أن تنتهي قبل بداية العام الدراسي الجديدة 2022-2023 الذي أعلنت خريطته وزاراتي التعليم العالي والتربية والتعليم والتي جاءت كالآتي

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022- 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن العام الدراسى يبدأ وفق الضوابط التالية:

- يبدأ العام الدراسي الجديد السبت 1 أكتوبر، لجميع مراحل التعليم المختلفة، وينطلق العام الدراسي الجديد لطلاب المدارس الدولية 18 سبتمبر 2022.

- مدة العام الدراسى الجديد تصل لقرابة 35 أسبوعا دراسيا.

- بدء الفصل الدراسى الأول 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.

- بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول الأحد 14 يناير 2023.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023

- بدء الفصل الدراسى الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

- مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

- أيام الدراسة الفعلية 194 يوما بما يعادل 35 أسبوعا.