الأحد 11 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

نظر محاكمة مسؤول بحي المقطم في «رشوة عقار»

محكمة
محكمة
ads

تنظر محكمة الجنايات المختصة اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة مسؤول بحي المقطم ومالكًا لعقار بحي المقطم، بتهمة عرض رشوة مالية قدرها 60 ألف جنيه للتغاضي عن المخالفات المرصودة بالعقار المملوك لهما.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم، "و. إ" - مهندس بإدارة التنظيم بحي المقطم، و"ي. ر" مالك حانوت أحجار كريمة، و"إ. ر" مالك حانوت أحجار كريمة.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين عرضوا رشوة على موظف عمومي للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ولم تقبل منهم.

وكان ذلك بأن عرضوا على "سعد محمد محمد العفيفي - مدير إدارة المتابعة الميدانية بحي المقطم" مبلغ 60 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم تحرير مذكرة بالمخالفات المرصودة بالعقار الخاص بالمتهمين الثاني والثالث، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهم وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية التي ألقت القبض على المتهمين.

محكمة الجنايات محاكمة مسؤول بحي المقطم عرض رشوة مالية المخالفات موظف عمومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

من هنا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالدرجات 2022

مفتوح الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة| نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق 2022

سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 11-9-2022

متي تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022؟ رابط الاستعلام

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. موعد إعلان نتائج القبول

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 11- 9 -2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الموساد الإسرائيلي الصهيوني يخلط أوراق الاتفاق النووي مع إيران

علي سعدة

عوده الجمال لشوارع بورسعيد

د.أحمد الخميسى

التجارة بالمرأة وشعارات الحرية

ماجد حبته

تقرير مكافحة الإرهاب

محمد رفيع

نحو استراتيجية ثقافية لمصر

د. منى حلمى

مصلحة البشر وسعادتهم وحريتهم فوق الأديان

حسين دعسة

وفاة إليزابيث.. الملكة الكونية لعرش المملكة المتحدة

كريم فرغلى

الدعوة عامة.. أخيرًا دون كلينكس

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات عند الحواجز العسكرية المُحيطة برام الله

وزير الجيش الإسرائيلى: لن أكون طرفًا فى حكومة يقودها نتنياهو

كواليس مفاوضات «الحدود البحرية» بين إسرائيل ولبنان.. هل تنتهى أزمة حقل «كاريش»؟