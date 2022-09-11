نظر محاكمة مسؤول بحي المقطم في «رشوة عقار»

تنظر محكمة الجنايات المختصة اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة مسؤول بحي المقطم ومالكًا لعقار بحي المقطم، بتهمة عرض رشوة مالية قدرها 60 ألف جنيه للتغاضي عن المخالفات المرصودة بالعقار المملوك لهما.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم، "و. إ" - مهندس بإدارة التنظيم بحي المقطم، و"ي. ر" مالك حانوت أحجار كريمة، و"إ. ر" مالك حانوت أحجار كريمة.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين عرضوا رشوة على موظف عمومي للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ولم تقبل منهم.

وكان ذلك بأن عرضوا على "سعد محمد محمد العفيفي - مدير إدارة المتابعة الميدانية بحي المقطم" مبلغ 60 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم تحرير مذكرة بالمخالفات المرصودة بالعقار الخاص بالمتهمين الثاني والثالث، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهم وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية التي ألقت القبض على المتهمين.