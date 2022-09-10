السبت 10 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تأجيل محاكمة مالك عقار فيصل المحترق لجلسة 13 نوفمبر المقبل

محكمة
محكمة
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قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم "سمير.ح"، تاجر أحذية، ومالك العقار المطل على الطريق الدائري بمحطة "حي الهرم" بمنطقة فيصل والذي تهدم بعد اشتعال النيران لمدة 3 أيام متواصلة، وذلك في اتهامه بتعريض حياة المواطنين – سكان العقار – للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة، لجلسة 13 نوفمبر؛ لسماع أقوال شاهد الإثبات.

ورفضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 22 أغسطس الماضي الطلب المقدم من دفاع المتهم لرد – تنحية – هيئة المحكمة التي تنظر القضية وتعيين دائرة أخرى لنظرها، وقررت المحكمة تغريمه على أثر رفض ذلك الطلب، الذي لم ترْ فيه المحكمة ثمة أسباب جدية لرد محكمة جنايات الجيزة عن نظر القضية.

وقالت المحكمة في حيثيات رفض طلب الرد، إن المتهم حاول من خلال التقدم بطلبه تعطيل فصل المحكمة في الدعوى، دون الاستناد إلى أية أسباب يمكن اتخاذها كسبيل لتنحية المحكمة عن نظر الدعوى.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى 30 يناير 2021 حينما أعلنت النيابة أنها تباشر التحقيقات في حريق عقار فيصل المحترق الواقع بنطاق كرداسة، وذلك على ضوء تلقيها بلاغًا حريق بالعقار مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار و طابقه الأرضي، مما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.

محكمة جنايات الجيزة ومالك العقار المطل على الطريق الدائري عقار فيصل المحترق

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وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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