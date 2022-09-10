السبت 10 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

وصول مصابي حادث الفنان مصطفى هريدي إلى محكمة جنح الشيخ زايد

الفنان مصطفي هريدي
الفنان مصطفي هريدي
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وصل إلى مقر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، مصابي حادث الفنان مصطفى هريدي، قبل جلسة محاكمته بتهمة التسبب في حادث مروري أصيبوا على أثره بإصابات بالغة وعاهة مستديمة.

واستمعت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد، لأقوال المصابين فى حادث التصادم المتهم فيه الفنان مصطفى هريدى، والذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكى ماركة كيا سيراتو، فوجئوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف.

وتابع المصابون والذي أدلى بعضهم بأقواله فى النيابة العامة، فيما تم الاستماع لأقوال الباقين داخل المستشفى نظرًا لحالتهم الصحية، أنهم كانوا يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير.

وقال الفنان مصطفى هريدى خلال التحقيق مع، إنه فوجئ بسيارة الضحايا، وحاول تفاديها إلا أنه لم يستطيع السيطرة على سيارته، فاصطدم بهم.

محكمة جنح الشيخ زايد الفنان مصطفى هريدي حادث مرورى عاهة مستديمة مدينة الشيخ زايد النيابة العامة

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وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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