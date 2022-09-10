هوس الثراء السريع.. ضبط لصوص آثار ينقبون أسفل عقار ببولاق أبوالعلا

واصلت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام بعض الأشخاص بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم استهدافه وأمكن ضبط (5 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه ملك والد أحدهم، وعُثر بداخلها على حفرة قطرها 1 متر بعمق 4 أمتار، وأدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.