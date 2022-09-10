السبت 10 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة الفنان مصطفى هريدي في اتهامه بصدم 4 أشخاص بسيارته

مصطفى هريدي
مصطفى هريدي
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تستكمل محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، محاكمة الفنان مصطفى هريدى، على خلفية اتهامه بإصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ بعدما صدمهم بسيارته.

واستمعت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد، لأقوال المصابين فى حادث التصادم المتهم فيه الفنان مصطفى هريدى، والذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكى ماركة كيا سيراتو، فوجئوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف.

وتابع المصابين والذي أدلى بعضهم بأقواله فى النيابة العامة، فيما تم الاستماع لأقوال الباقين داخل المستشفى نظرًا لحالتهم الصحية، أنهم كانوا يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير.

وقال الفنان مصطفى هريدى خلال التحقيق مع، أنه فوجئى بسيارة الضحايا، وحاول تفاديها إلا أنه لم يستطيع السيطرة على سيارته، فاصطدم بهم.

محكمة جنح الشيخ زايد محاكمة الفنان مصطفى هريدي مدينة الشيخ زايد

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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