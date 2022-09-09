أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 9-9-2022

استقر أداء أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة، عند نفس أسعار العملات التي سجلتها الخميس مع وقف حركة التداول على العملات اليوم الجمعة مع الراحة الاسبوعية للبنوك، وتعرض الدستور في التقرير أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

عملة شراء بيع أسعار العملات .. دولار أمريكى​ 19.2622 جنيه مصري 19.3383 جنيه مصري أسعار العملات.. سعر يورو​ 19.2719 جنيه مصري 19.3557 جنيه مصري أسعار العملات.. جنيه إسترلينى​ 22.2170 جنيه مصري 22.3126 جنيه مصري سعر فرنك سويسرى​ 19.7764 جنيه مصري 19.8627 جنيه مصري 100 ين يابانى​ 13.4026 جنيه مصري 13.4584 جنيه مصري سعر اليوان الصينى​ 2.7696 جنيه مصري 2.7825 جنيه مصري سعر دولار استرالي 12.4758 جنيه مصري 13.0990 جنيه مصري سعر كرونا دنماركي 2.4968 جنيه مصري 2.6044 جنيه مصري سعر كرونا سويدي 1.7345 جنيه مصري 1.8108 جنيه مصري سعر كرونا نرويجي 1.8540 جنيه مصري 1.9379 جنيه مصري سعر دولار كندي 14.6866 جنيه مصري 14.7566 جنيه مصري

أسعار العملات العربية

سعر ريال سعودى​ 5.1248 جنيه مصري 5.1465 جنيه مصري سعر دينار كويتى​ 62.3918 جنيه مصري 62.6586 جنيه مصري سعر درهم اماراتى​ 5.2440 جنيه مصري 5.2651 جنيه مصري سعر ريال عماني 48.7626 جنيه مصري 50.2338 جنيه مصري سعر دينار بحريني 49.7680 جنيه مصري 51.3011 جنيه مصري

سعر اليورو في البنوك

سعر اليورو في بنك الأهلى المصري سعر 19.18 جنيه للشراء، و19.31 للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية سجل 19.18جنيه للشراء، و19.32 للبيع.

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 19 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية