الجمعة 09 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 9-9-2022

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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استقر أداء أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة، عند نفس أسعار العملات التي سجلتها الخميس مع وقف حركة التداول على العملات اليوم الجمعة مع الراحة الاسبوعية للبنوك، وتعرض الدستور في التقرير أسعار العملات الأجنبية والعربية  اليوم الجمعة.

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم

 

 عملة شراء بيع 
أسعار العملات .. دولار أمريكى​19.2622 جنيه مصري19.3383 جنيه مصري
أسعار العملات.. سعر يورو​          19.2719 جنيه مصري          19.3557 جنيه مصري
أسعار العملات.. جنيه إسترلينى​22.2170 جنيه مصري22.3126 جنيه مصري
سعر فرنك سويسرى​19.7764 جنيه مصري19.8627 جنيه مصري
100  ين يابانى​13.4026 جنيه مصري13.4584 جنيه مصري
سعر اليوان الصينى​2.7696 جنيه مصري2.7825 جنيه مصري
سعر دولار استرالي12.4758 جنيه مصري13.0990 جنيه مصري
سعر كرونا دنماركي2.4968 جنيه مصري2.6044 جنيه مصري
سعر كرونا سويدي1.7345 جنيه مصري1.8108 جنيه مصري
سعر كرونا نرويجي1.8540 جنيه مصري1.9379 جنيه مصري
سعر دولار كندي14.6866 جنيه مصري14.7566 جنيه مصري

 

أسعار العملات العربية 

 

سعر ريال سعودى​5.1248 جنيه مصري 5.1465 جنيه مصري
سعر دينار كويتى​62.3918 جنيه مصري62.6586 جنيه مصري
سعر درهم اماراتى​5.2440 جنيه مصري5.2651 جنيه مصري
سعر ريال عماني48.7626 جنيه مصري50.2338 جنيه مصري
سعر دينار بحريني49.7680 جنيه مصري51.3011 جنيه مصري

 

 

سعر اليورو في البنوك 

  • سعر اليورو  في بنك الأهلى المصري سعر 19.18 جنيه للشراء، و19.31 للبيع.
  • سعر اليورو فى بنك الإسكندرية سجل 19.18جنيه للشراء، و19.32 للبيع.
  • سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 19 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

توقعات بتراجع أسعار السلع وخفض معدل التضخم خلال الشهور المقبلة

  • سعراليورو فى بنك مصر 19.18 جنيه للشراء،19.30 جنيه للبيع.
  • سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 19.18 جنيه للشراء، 19.32 جنيه للبيع.
  • سعر اليورو فى بنك البركة 19.16 جنيه للشراء، 19.32 جنيه للبيع.
  • سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 19.20 جنيه للشراء، 19.32 جنيه للبيع.
  • سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.23 جنيه للشراء، 19.32 جنيه للبيع.
أسعار العملات أسعار العملات العربية سعر اليورو فى البنوك اسعار العملات الاجنبية اسعار العملات الاجنبية والعربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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