الفريق أسامة عسكر يناقش مع محافظ الشرقية الموقف التنفيذى لمشروعات «حياة كريمة»

عقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري بنطاق محافظة الشرقية، بحضور ممثلي وزارات الصحة والسكان والبترول والثروة المعدنية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة والموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضي والنقل والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول الاجتماع استعراض إجراءات العمل بالمشروعات المُستهدف تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الشرقية، تضمن المراحل التي تم الانتهاء من تنفيذها والمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة، وبحث المصاعب والعقبات التي تحول دون دفع وتيرة العمل ببعض المشروعات ومقترحات حلها بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة لاستكمال العمل بها وفقاً للمعدلات الزمنية المخططة.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة حرص القوات المسلحة على المتابعة الميدانية والدورية للموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة التي تؤثر بشكل مباشر في تحسين كافة الجوانب المعيشية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصةً ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات وغيرها من المشروعات بجميع محافظات الجمهورية.

حضر الاجتماع عدد من قادة القوات المسلحة، وممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري المختص بمتابعة المشروع.