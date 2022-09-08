الخميس 08 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إحالة عصابة سرقة نسائية بالقاهرة للمحاكمة

سرقة
سرقة
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أحالت النيابة العامة بشمال القاهرة، سيدتين متهمتين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى نشل المواطنين بمنطقة الشرابية فى القاهرة، إلى محكمة الجنح المختصة. 

كانت النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" كونا تشكيلا عصابىا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين من أمام مكاتب البريد بأسلوب "النشل وشق الحقيبة" باستخدام سلاح أبيض "شفرة موس" ضُبط بحوزتهما.

وأمكن ضبط المسروقات الخاصة بالمجنى عليهم، وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبالغ المالية من متحصلات السرقة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة العامة سيدتين تشكيل عصابي نشل المواطنين الشرابية محكمة الجنح

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