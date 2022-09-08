الخميس 08 سبتمبر 2022
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حوادث

مصرع شخص إثر تصادم «ملاكى وموتوسيكل» فى التجمع

جريدة الدستور
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لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم سيارة ملاكى وموتوسيكل بمنطقة التجمع، وانتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المتوفى إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط السائق المتورط في الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث بالطريق بمنطقة التجمع، ووجود متوفى وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث.

وتبين اصطدام سيارة ملاكى من الخلف بموتوسيكل يستقله سائق، مما أسفر عن وفاته ونقل إلى المستشفى وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث تصادم سيارة ملاكي منطقة التجمع عمليات النجدة الخدمات الأمنية والمرورية

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