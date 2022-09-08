الخميس 08 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

تجديد حبس عاطل سرق مروحة من داخل مسجد بحلوان

حبس
حبس
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مروحة من داخل مسجد أم علي وتم ضبطه أثناء محاولة بيعها لعامل مقهى بـ80 جنيهًا بنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.

وكان قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بضبط لص أثناء سرقة مروحة من داخل مسجد بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين قيام عاطل بسرقة مروحة من داخل مسجد، وقيامه ببيعها لعامل مقهى بمبلغ 80 جنيهًا.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قاضي المعارضات محكمة حلوان سرقة مروحة من داخل مسجد قسم شرطة حلوان

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