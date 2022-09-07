الأربعاء 07 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

انخفض 3 جنيهات.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب
ads

سوق الذهب وأسعار الأعيرة المختلفة منه من أهم ما يشغل المصريين كل يوم، فالذهب وعاء استثماري قبل أن يكون للزينة والزواج، فملايين المصريين ينظرون له على أنه زينة وخزينة، خاصة مع انهيار العديد من العملات بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي  تجاوزت الستة أشهر وتسببت في العديد من الأزمات منها الإقبال على شراء الذهب للادخار.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

وفي سياق متصل ما زال عدم الاستقرار والتذبذب هو عنوان التداول اليومي في سعر الذهب عالميًّا، وانخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-9-2022 بعد ارتفاعها الإثنين وبداية تعاملات الثلاثاء من هذا الأسبوع في سوق الصاغة، على خلفية هبوط الأوقية اليوم نحو 10 دولارات في تعاملات البورصة العالمية للمعادن في ثالث أيامها.

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

ارتفاع أسعار الذهب بسبب تراجع الدولار وتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا

سعر تداول الذهب فى محلات الصاغة المصرية اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022

«100 وش».. محاكمة عصابة بيع الذهب المقلد بالمعادي

جميع الأعيرة.. سعر جرام الذهب فى محلات الصاغة اليوم الإثنين 5 سبتمبر

ومن الأخبار السعيدة على المصريين انخفض سعر الذهب صباح اليوم ليفقد 3 جنيهات من قيمته، وبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1107 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره صباحا الذي سجل 1110 جنيهات، غير شامل المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وفقًا للتشكيلة.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

ويتصدر البحث عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 سبتمبر محركات البحث العالمية في هذه الساعات وفي ظل الخدمات التي يقدما الدستور للقراء نقدم في السطور الآتية أسعار الذهب لدى محلات الصاغة.

 

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

ويتأثر سعر الذهب محلياً بالتذبذب ليتراجع جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ، ويسجل 1267 جنيهًا، وهو العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

 

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بسبب هبوط أوقية الذهب عالميًّا ليبلغ 1107 جنيهات وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلى مبيعًا في السوق.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

وشهد جرام الذهب اليوم عيار 18 انخفاضًا جديدًا مساء، ليسجل الأقل سعرًا محليًّا ويبلغ 951 جنيهًا فى التعاملات، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 24 جنيهًا ليتراجع ويسجل نحو 8856 جنيهًا، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

 

سعر أوقية الذهب عيار 24 في مصر

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 39277 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

 

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 ليسجل حوالي 1.267 مليون جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام

 

سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم عالميًّا خلال التعاملات نحو 1703 دولارات، فيما استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري.

الذهب سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 الجنية الذهب سعر الجنية الذهب

مواد متعلقة

ارتفاع أسعار الذهب بسبب تراجع الدولار وتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

فقاقيع الهواء

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

بوابة الأزهر الإلكترونية.. موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

انخفض 3 جنيهات.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

ضبطوهما في وضع مخل.. فتاة العياط عاونت والديها بتعذيب حبيبها وتصويره عاريا

تفاصيل مقتل صاحب محل كبدة في شبرا الخيمة بـ 12 طعنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

التحدي ينتقل من السويس للعقبة

إبراهيم داود

محمد على أحمد

ماجد حبته

ثلاث رئيسات.. وملكة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (4)

جلال حمام

مهندس البروسترويكا.. الملاك الشرير

د. القس صفوت البياضى

وقفة متأنية فى المسيرة الإنسانية

أميرة عبد الكريم

بالمناسبة المرأة مش ملزمة

محمود خليل

جنة «ألموت» والقتلة المحترفون

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف الاحتلال.. تحويل مسار الرحلات الجوية من مطار حلب إلى «دمشق»

إسرائيل تقصف مطار حلب فى سوريا للمرة الثانية خلال أسبوع

التحرير الفلسطينية: تقرير الاحتلال حول استشهاد أبو عاقلة حبر على ورق