انخفض 3 جنيهات.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

سوق الذهب وأسعار الأعيرة المختلفة منه من أهم ما يشغل المصريين كل يوم، فالذهب وعاء استثماري قبل أن يكون للزينة والزواج، فملايين المصريين ينظرون له على أنه زينة وخزينة، خاصة مع انهيار العديد من العملات بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي تجاوزت الستة أشهر وتسببت في العديد من الأزمات منها الإقبال على شراء الذهب للادخار.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

وفي سياق متصل ما زال عدم الاستقرار والتذبذب هو عنوان التداول اليومي في سعر الذهب عالميًّا، وانخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-9-2022 بعد ارتفاعها الإثنين وبداية تعاملات الثلاثاء من هذا الأسبوع في سوق الصاغة، على خلفية هبوط الأوقية اليوم نحو 10 دولارات في تعاملات البورصة العالمية للمعادن في ثالث أيامها.

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

ومن الأخبار السعيدة على المصريين انخفض سعر الذهب صباح اليوم ليفقد 3 جنيهات من قيمته، وبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1107 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره صباحا الذي سجل 1110 جنيهات، غير شامل المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وفقًا للتشكيلة.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

ويتصدر البحث عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 سبتمبر محركات البحث العالمية في هذه الساعات وفي ظل الخدمات التي يقدما الدستور للقراء نقدم في السطور الآتية أسعار الذهب لدى محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

ويتأثر سعر الذهب محلياً بالتذبذب ليتراجع جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ، ويسجل 1267 جنيهًا، وهو العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بسبب هبوط أوقية الذهب عالميًّا ليبلغ 1107 جنيهات وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلى مبيعًا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

وشهد جرام الذهب اليوم عيار 18 انخفاضًا جديدًا مساء، ليسجل الأقل سعرًا محليًّا ويبلغ 951 جنيهًا فى التعاملات، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 24 جنيهًا ليتراجع ويسجل نحو 8856 جنيهًا، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24 في مصر

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 39277 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 ليسجل حوالي 1.267 مليون جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام

سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم عالميًّا خلال التعاملات نحو 1703 دولارات، فيما استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري.