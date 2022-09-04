الأحد 04 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 فى مصر اليوم الأحد 4 سبتمبر وقيمة المصنعية

الذهب
الذهب
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قفزت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022، بقوة بعد أن زادت العقود الفورية للذهب في بورصة الذهب العالمية بعد هبوط قاسٍ للمعدن الأصفر استمر عدة أيام ، ووصل سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، واقترب سعر الجرام عيار 21 من 1300 جنيه.

ارتفاع سعر الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب لتسجل الأوقية 1712 دولارا بعد أن هبط الخميس 1 سبتمبر إلى 1697.70 ، فيما وصلت إلى 1750 دولارا، الخميس قبل الماضي، وهو ما يعود لحركة الاقبال والشراء.

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بينما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من (+0.90%) بالمئة بقيمة 15.20 دولار إلى 1,712.84 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

وعلى الصعيد المحلي استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بعد عدة ارتفاعات الأيام الماضية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 : 1110 جنيهات للبيع و1115 جنيها للشراء بعد 1103 جنيهات أمس الأول الخميس.

سر ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 4 سبتمبر

وعن سر ارتفاع الذهب في مصر، أوضحت الشعبة العامة للذهب والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسباب ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم بعد وصول عيار ٢١ إلي 1115 جنيهات ، هو ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلية .

سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد 4 سبتمبر 

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد 4 سبتمبر  1110 جنيهات بعد أن سجل  1115 جنيهًا بختام تعاملات الأربعاء 30 أغسطس.

وشهدت أسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21: 1200 جنيه الإثنين 9 مايو.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 4 سبتمبر 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1110 جنيهات اليوم الأحد 4-9-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الخميس قبل الماضي : 1083 جنيها، و1200 جنيه يوم الإثنين 9 مايو.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1110 جنيهات للجرام بدون مصنعية للبيع.

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأحد في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 1274 جنيها للشراء 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد عيار 21 : 1115 جنيها للشراء 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 18: 956 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 14: 743جنيها

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد عيار 24: 8920 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الأحد عيار 24: 1712 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، فهي تهم المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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