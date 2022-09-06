الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع شاب فى مشاجرة ببورسعيد

جثة
جثة
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لقى شاب بمحافظة بورسعيد، مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، إثر اعتداء آخرين عليه فى مشاجرة بمنطقة زمزم.

البداية عندما استقبل مستشفى الزهور المركزى، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، شابًا، 34 عامًا، جثة هامدة، بادعاء اعتداء آخرين عليه فى مشاجرة بمنطقة زمزم، وتبين من المعاينة الأولية وجود طعنات متعددة بالجسم، وذبح قطعى بالرقبة.

وضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن، ووجه اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط المتهمين.

محافظة بورسعيد بمنطقة زمزم مشاجرة مستشفي الزهور المركزي

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