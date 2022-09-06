أهالى السودان يشكرون السيسى: «تحيا مصر.. ويحيا قائدها العظيم»

«إيد واحدة».. هكذا يمكن وصف العلاقات التي تربط بين مصر والسودان؛ فما إن تمر الخرطوم بأزمة حتى تجد القاهرة في مقدمة الدول التي تمد يد العون في محاولة لمساعدتها بأن تنهض من عثرتها على الفور دون عقباتٍ.

وخلال الأيام الماضية، ارتفع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 105 وأصيب 96 في السودان بسبب الفيضانات والسيول التي أدت إلى انهيار 34 ألفا و328 منزلاً بشكل كلي، وكذلك انهيار 46 ألفاً و428 منزلاً جزئياً، بالإضافة إلى تضرر 225 مرفقاً و108 من المتاجر والمخازن.

وعلى الفور وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني الشقيق في ظل تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت عددا من المناطق في جمهورية السودان، فسرعان ما قامت الأجهزة المعنية بتسيير جسر بري يحتوي على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية بإجمالي 90 شاحنة نقل للأشقاء في جمهورية السودان، ضمن جسر بري متواصل مع جمهورية السودان الشقيق.

عبارات شكر وامتنان تخللها شعار «تحيا مصر ويحيا قائدها عبدالفتاح السيسي»، ردّدها السودانيون فور علمهم بتسيير جسر بري لمساعدتهم، حيث قال أحمد الضي حاج أحمد، أحد السودانيين، في تصريحات لـ«الدستور» إن ما فعلته مصر ليس بجديد على مواقفها الداعمة للسودان، مضيفا: «بارك الله في الإخوة المصريين وجزاهم الله كل خير ونسأل الله أن يحميهم ويحمي بلادهم من كل سوء.. فهم أبناء النيل».

فيما قالت هبة علي، إحدى المواطنات السودانيات، إن مصر دولة شقيقة وداعمة لهم باستمرار، مضيفة: «يا أخت بلادي يا شقيقة يا رياضا عذبة النبع وريقة.. يا حقيقة.. مصر يا أم جمال.. فلقد مدّت لنا الأيدي الصديقة.. شكرا مصر».

بينما قال معتز سنهوري، أحد السودانيين: «شكرا للشقيقة مصر.. شكرا شعبا وقيادة»، وقال حذيفة محمد: «بارك الله فيهم ربنا يجزيه ألف خير الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لله ولهم ع م فعلوه من حق الجيرة».

وقال حسبو حولي: «أي زول قدم خير للسودان جزاه الله خير»، فيما قال حسن الفاضل: «شكرا جزيلا شعب مصر شكرا جزيلا الرئيس السيسي دمتم دوما عونا لإخوانكم في السودان».

وقال فتح محمد: «مصر يا أخت بلادي يا شقيق مرحبا بكم في بلدكم الثاني وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم ويكفيكم شر الكوارث والمحن وجعلكم دايماً سند عضض لي كل الشعوب العربية ولي اخوتكم في إلسودان كل الحب للشعب المصري حكومة وشعبا، من لا يشكر الناس لا يشكر الله».

بينما تحدث خالد عبدالكريم عن علاقة مصر والسودان ببعضهما البعض قائلا: «شكرا جزيلاً لكل مصري.. مصر ملاذ أغلب السودانيين كلما ضاقت بهم ظروف الحياة.. أشكروهم فإنهم يستحقون الشكر»، فيما قال محمد النفيدي: «مصر الحبيبة والشقيقة.. ما غريبة عليك والله السودان وطنكم».