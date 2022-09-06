الداخلية توجه قوافل طبية إلى الغربية والمنوفية

واصل قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية توجيه القوافل (طبية وإنسانية) استهدفت عددا من القرى بنطاق محافظتي الغربية والمنوفية؛ لتقديم جميع أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وتم زيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام وتوزيع المساعدات العينية على النزلاء فضلاً عن توقيع الكشف الطبي على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وشارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية، ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

يأتي ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم جميع أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.