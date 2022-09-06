الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

الداخلية توجه قوافل طبية إلى الغربية والمنوفية

قوافل طبية
قوافل طبية
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واصل قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية توجيه القوافل (طبية وإنسانية) استهدفت عددا من القرى بنطاق محافظتي الغربية والمنوفية؛ لتقديم جميع أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وتم زيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام وتوزيع المساعدات العينية على النزلاء فضلاً عن توقيع الكشف الطبي على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وشارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية، ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن. 

يأتي ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم جميع أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

حقوق الانسان القوافل طبية المنوفية الكشف الطبى المساعدات العينية التجمعات الريفية الرعاية الإنسانية

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