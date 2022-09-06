الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

مدينتى والرحاب الأكثر طلبًا فى العقارات على منصة أوليكس مصر

صورة الطلب
صورة الطلب
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تصدر مشروعا مدينتي والرحاب- التابعان لمجموعة طلعت مصطفى القابضة- أكثر المشروعات العقارية طلبًا على منصة الإعلانات المبوبة أوليكس مصر، عن المناطق الأكثر طلبًا لشراء العقار على المنصة خلال شهر أغسطس الماضي، وأرجعت المنصة هذا الإقبال للرغبة في الشراء في المشروعات السكنية التي تتوافر بها كافة الخدمات وتحقق حياة متكاملة للعملاء بداخلها.

واستحوذ مشروع "مدينتي" على المرتبة الأولى بحجم طلب بلغ 16,557 طلب، وحل مشروع "الرحاب" في المركز الثالث بحجم طلب بلغ 6,103 طلب.

كما رصدت المنصة أكثر 5 مناطق طلبًا للبيع والتي تستحوذ على إقبال العملاء الزائرين للمنصة والباحثين عن عقار، وتضمنت تلك المناطق التجمع الخامس و6 أكتوبر والشيخ زايد ومدينة نصر والشروق.

وأشارت المنصة إلى أن التنوع في المدن التي تلقى إقبال العملاء يعد ترجمة لخطة الدولة بأن توزيع التنمية يعني توزيع السكان في أكثر من مدينة والقضاء على مفهوم التكدس في مناطق ومدن محددة.

واحتلت منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة المرتبة الأولى في المدن التي تستحوذ على اهتمام العملاء بحجم طلب بلغ 97,661، ثم مدينة 6 أكتوبر بحجم طلب 42,644، ثم مدينة الشيخ زايد بمعدل طلب بلغ 38,075، ومدينة نصر بمعدل طلب 34,823، ثم مدينة الشروق في المرتبة الخامسة بحجم طلب 22,147.

يذكر أن الرحاب ومدينتي تتميزان بكونهما مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تحقق أعلى مستويات الرفاهية والخصوصية والأمان، وتتواكب مع أحدث متطلبات تخطيط المدن في مراعاة المسطحات الخضراء والمسطحات المائية والبحيرات.

وتضم المدينتان مجموعة من الخدمات والأنشطة التي تلبي الاحتياجات لقاطنيها، وتحقق أعلى مستويات الرفاهية والحياة العصرية، مثل المدارس ودور الحضانة والأندية الرياضية الاجتماعية ومراكز الخدمات الطبية والإدارية، فضلا عن المراكز التجارية المتكاملة، والمناطق الترفيهية، وملاعب الجولف، فضلا عن الخدمات الحكومية وخدمات الأمن والنقل والمواصلات الداخلية والخارجية، والخدمات صديقة البيئة.

طلعت مصطفى مدينتي الرحاب اوليكس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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