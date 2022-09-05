الإثنين 05 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

الدين لله

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
ads

ينتظر طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني بعد أن أنهي الطلاب امتحانات الدور الثاني نهاية أغسطس الماضي، والتي استمرت لنحو 10 أيام، وتتم حاليًا عمليات رصد الدرجات ومراجعتها في كنترولات الثانوية الأزهرية تمهيدًا لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي التفاصيل الكاملة حول نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

لم تعلن إدارة الأزهر الشريف حتى الآن موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني ، ولكن وسط تصريحات إعلامية أكدت بعض المصادر من داخل الأزهر الشريف على إعلان النتيجة رسميا على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية قبل 10 سبتمبر المقبل، من خلال هذا الرابط https://azhar.eg/results.html والذي يوفر حاليا نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول، ولكنه سيتيح نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بمجرد اعتمادها من الأزهر الشريف وإعلانها.

txt

رابط موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وخطوات تسجيل الرغبات

وبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 61278 طالبا وطالبة، وقد أنهوا الامتحانات وينتظرون موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني، تمهيدا لبدء المرحلة الثانية لتنسيق الأزهر 2022، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، على أن تعلن النتيجة رسميا على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية قبل 10 سبتمبر المقبل.

تنسيق الكليات الأزهرية 

ولم يعلن الأزهر الشريف حتى الأن تنسيق الكليات الأزهرية للكليات والمعاهد التابعة لها حتى تظهر نتيجة امتحانات الدور الثاني وفتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية ثم يتم إعلان نتيجة تنسيق الكليات الأزهرية، كما أكدت أن أعمال التظلمات على نتيجة الدور الثاني لنتيجة شهادة الثانوية الأزهرية ستبدأ بعد الاعتماد مباشرة عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

وكانت امتحانات الدور الثاني للشهادتين الثانوية (العلمي والأدبى) ومعهد العلوم الإسلامية قد بدأت في 20 أغسطس 2022م، وانتهت الإثنين 29 أغسطس 2022م، أما امتحانات الدور الثاني لإعدادية البعوث الإسلامية فبدأت يوم السبت 20 أغسطس 2022م، وانتهت يوم الخميس 25 أغسطس 2022م، بينما بدأت امتحانات الدور الثاني لثانوية البعوث الإسلامية يوم السبت 20 أغسطس 2022م، وانتهت الأحد 28 أغسطس 2022م.

الثانوية الأزهرية نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية امتحانات الدور الثاني نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني بوابة الازهر الالكترونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل مهرجان القلعة

الأكثر قراءة

انتقام أنثوى.. سيدة المطرية تسلب «ذكورة» زوجها بموس حلاقة

«خلتني عملت كل حاجة وحشة».. ماذا قالت فتاة الطالبية بعد قتل صديقتها؟

«قرص منوم وسلاح أبيض».. تفاصيل واقعة قطع زوجة لعضو زوجها الذكرى بالمطرية

انخفاض جنيهين في أسعار الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

عقب خنق صديقتها بسبب الشذوذ.. ما هو مصير «فتاة الطالبية» القانونى؟

«التموين» تتلقى شكاوى أصحاب بطاقات الدعم غير الحاصلين على الزيادة الاستثنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أسوأ شخص في العالم

محمد رفعت

خير بلدنا هو الحل

منى رجب

نساء يحبطن البنات والنساء

مؤمن المحمدي

أمر يستحق الفرجة

جمال رشدي

حكاية المخلوقات الفضائية فى أمريكا

ماجد حبته

التربية العلمية ووزير التربية!

لواء. محسن الفحام

"الثقافة والتغيرات المناخية"

عبدالوهاب داود

«الدستور» وطه حسين وحديث الإزالة المزعوم

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشير لتورط جنوده في استشهاد شيرين أبوعاقلة

عملية غور الأردن: الهجمات على "الحافلات" في إسرائيل.. ما دلالاتها؟

إصابة 4 جنود إسرائيليين إثر انفجار قنبلة في رام الله