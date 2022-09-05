نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022

ينتظر طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني بعد أن أنهي الطلاب امتحانات الدور الثاني نهاية أغسطس الماضي، والتي استمرت لنحو 10 أيام، وتتم حاليًا عمليات رصد الدرجات ومراجعتها في كنترولات الثانوية الأزهرية تمهيدًا لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي التفاصيل الكاملة حول نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

لم تعلن إدارة الأزهر الشريف حتى الآن موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني ، ولكن وسط تصريحات إعلامية أكدت بعض المصادر من داخل الأزهر الشريف على إعلان النتيجة رسميا على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية قبل 10 سبتمبر المقبل، من خلال هذا الرابط https://azhar.eg/results.html والذي يوفر حاليا نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول، ولكنه سيتيح نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بمجرد اعتمادها من الأزهر الشريف وإعلانها.

وبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 61278 طالبا وطالبة، وقد أنهوا الامتحانات وينتظرون موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني، تمهيدا لبدء المرحلة الثانية لتنسيق الأزهر 2022، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، على أن تعلن النتيجة رسميا على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية قبل 10 سبتمبر المقبل.

تنسيق الكليات الأزهرية

ولم يعلن الأزهر الشريف حتى الأن تنسيق الكليات الأزهرية للكليات والمعاهد التابعة لها حتى تظهر نتيجة امتحانات الدور الثاني وفتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية ثم يتم إعلان نتيجة تنسيق الكليات الأزهرية، كما أكدت أن أعمال التظلمات على نتيجة الدور الثاني لنتيجة شهادة الثانوية الأزهرية ستبدأ بعد الاعتماد مباشرة عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

وكانت امتحانات الدور الثاني للشهادتين الثانوية (العلمي والأدبى) ومعهد العلوم الإسلامية قد بدأت في 20 أغسطس 2022م، وانتهت الإثنين 29 أغسطس 2022م، أما امتحانات الدور الثاني لإعدادية البعوث الإسلامية فبدأت يوم السبت 20 أغسطس 2022م، وانتهت يوم الخميس 25 أغسطس 2022م، بينما بدأت امتحانات الدور الثاني لثانوية البعوث الإسلامية يوم السبت 20 أغسطس 2022م، وانتهت الأحد 28 أغسطس 2022م.