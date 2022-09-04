الأحد 04 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

رابط موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وخطوات تسجيل الرغبات

تنسيق
تنسيق
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ازداد بحث طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة عن موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022، مع تسجيل الطلاب لرغباتهم  للالتحاق بالكليات والمعاهد المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية، ويستهدف تنسيق المرحلة الثالثة 2022 إجمالي عدد طلاب 66754 ، وفقا للحد الأدنى للشعبة العلمية والأدبية: 205 درجة فأكثر بنسبة 50%، حيث يبلغ إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية: 37630 طالبا وإجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية: 29214 طالبا.

وتعرض الدستور في التقرير التالي موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022

موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يستطيع طلاب المرحلة الثالثة 2022 تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتبقية من خلال رابط بوابة مصر الرقمية موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من هنا.

ووجهت وزارة التعليم العالي طلاب المرحلة الثالثة بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مع وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى غلق باب تنسيق المرحلة الثالثة 2022 الأربعاء المقبل، وتم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2022 

بدأ تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة أمس السبت 3 سبتمبر ويستمر حتى الأربعاء المقبل، ويضم تنسيق المرحلة الثالثة الطلاب المتخلفين عن التقديم في المرحلتين الأولى والثانية بالإضافة إلى طلاب الدور الثاني الذي ظهرت نتيجة امتحاناتهم منذ عدة أيام.

الآن.. تنسيق المرحلة الثالثة 2022| رابط تنسيق الدبلومات الفنية

خطوات  تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022 

قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني  ثم قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك،  ثم قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي، ويجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم إطلاع أي شخص عليه، للتقديم في تنسيق الجامعات 2022.

الآن.. تنسيق المرحلة الثالثة 2022| رابط تنسيق الدبلومات الفنية

المرحلة الثالثة خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022 تنسيق المرحله الثالثه الثانوية العامة موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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