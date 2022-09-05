الإثنين 05 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الدين لله

موعد المولد النبوي الشريف 2022 وحكم الاحتفال به

المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف
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يبحث المسلمون عن موعد المولد النبوي الشريف 2022 مع اقتراب الاحتفال بها ، والذي يكون في شهر ربيع الأول من العام الهجري، ولكن يختلف موعده في الميلادي، لذا يبحث الكثيرون عن توافق موعد المولد النبوي الشريف 2022 هذا العام مع أى شهر ميلادي، حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر منصة جوجل، ويعرض الدستور في التقرير التالي موعد المولد النبوي الشريف 2022.

المولد النبوي الشريف 2022

المولد النبوي الشريف هو ذكرى سنوية في يوم مولد النبي محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول حسب أشهر الأقوال عند أهل السنّة ويحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا أو عبادة بل فرحة بولادة نبيهم رسول الله محمد بن عبد الله، حيث تبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، وتكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد.

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موقع دار الإفتاء المصرية .. استعلام عن فتوى

موعد المولد النبوي الشريف 2022

تعتبر اجازة المولد النبوي الشريف إجازة رسمية لجميع العاملين في الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص لذا يهتم الموظفون بالبحث عنه ، وتعد أجازة المولد النبوي الشريف آخر الاجازات الرسمية لعام 2022، وحدد الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء موعد المولد النبوي الشريف هذا العام، بأن يكون السبت الموافق 8 أكتوبر المقبل، على أن تكون هي الإجازة الرسمية الأخيرة هذا العام، إذ يشهد شهر أكتوبر إجازة أخرى يوم الخميس 6 أكتوبر الذي يوافق ذكرى النصر في حرب أكتوبر.

هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي 

قالت دار الإفتاء في فتوى سابقة لها أن الاحتفالُ بِمولدِ النَّبي صلى الله عليه أنه يَجُوزُ الاحتفالَ بموالدِ آل البيتِ وأولياء الله الصالحين وإحياءُ ذكراهم؛ لما في ذلك من التأسي بهم والسير على طريقهم، ولورود الأمر الشرعي بتذكُّر الصالحين؛ فقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ﴾ [مريم: 16]، ومريم عليها السلام صِدِّيقةٌ لا نبية، وكذلك ورد الأمر بالتذكير بأيام الله تعالى في قوله سبحانه: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5]، ومِن أيام الله تعالى أيامُ الميلاد لأنه حصلت فيه نعمةُ الإيجاد، وهي سبب لحصول كل نعمة تنال الإنسان بعد ذلك، فكان تذكره والتذكير به بابًا لشُكر نعم الله تعالى على الناس.

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وائل لطفي

رسائل مهرجان القلعة

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