يبدأ 17 سبتمبر.. خريطة إجراء الكشف الطبى على الطلاب الجدد لجامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، الجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2022 /2023، وإجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب.

ومن المقرر أن يبدأ الكشف الطبي يوم 17 سبتمبر بالطلاب الجدد الملتحقين بكلية الطب البشري على أن ينتهي يوم 24 أكتوبر.

وأكد الدكتور جمال الشاذلي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك على صفحة المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة، أن الكشف الطبي يتم بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 11:30 ظهرًا "للطالبات"، ومن الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30 ظهرًا "للطلبة"، مشيرًا إلى أنه تم تحديد يوم 17 سبتمبر لإجراء الكشف الطبي على طلاب كلية الطب البشري وطب الأسنان من حرف (أ) إلى حرف (غ)، و18 سبتمبر لطلاب الطب البشري وطب الأسنان من حرف (ف) إلى حرف (ي)، و19 سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي على طلاب كلية الصيدلة من حرف (أ) إلى حرف (غ)، و20 سبتمبر لطلاب كلية الصيدلة من حرف (ف) إلى حرف (ي)، و21 سبتمبر لتوقيع الكشف على طلاب كلية الطب البيطري، و22 سبتمبر لطلاب كلية التمريض من حرف (أ) إلى حرف (غ)، و24 سبتمبر كلية التمريض من حرف (ف) إلى حرف (ي).

وأضاف الدكتور جمال الشاذلي، أنه تم تحديد يوم 25 سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي على طلاب كلية الهندسة من حرف (أ) إلى حرف (ز)، و26 سبتمبر لطلاب كلية الهندسة من حرف (س) إلى حرف (ق)، و27 سبتمبر لطلاب كلية الهندسة من حرف (ك) إلى حرف (ي)، كما تم تحديد يوم 28 سبتمبر للكشف على طلاب كلية الإعلام من حرف (أ) إلى حرف (غ)، و29 سبتمبر لطلاب كلية الإعلام من حرف (ف) إلى حرف (ي)، ويوم 1 أكتوبر لطلاب كلية العلاج الطبيعي، و2 أكتوبر لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و3 أكتوبر لطلاب كلية الآثار، و4 أكتوبر لطلاب كليتي التخطيط العمراني والتربية النوعية، و5 أكتوبر لطلاب كليتي العلوم ورياض الأطفال من حرف (أ) إلى حرف (ض)، و9 أكتوبر لطلاب كليتي العلوم ورياض الأطفال من حرف (ط) إلى حرف (ي).

كما تم تحديد يوم 10 أكتوبر لتوقيع الكشف الطبي على طلاب كلية الحاسبات والمعلومات من حرف (أ) إلى حرف (ض)، ويوم 11 أكتوبر لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات من حرف (ط) إلى حرف (ي)، و12 أكتوبر لطلاب كلية الزراعة من حرف (أ) إلى حرف (ض)، و13 أكتوبر لطلاب كلية الزراعة من حرف (ط) إلى حرف (ي)، و15 أكتوبر لطلاب كلية دار العلوم من حرف (أ) إلى حرف (ض) و16 أكتوبر لطلاب كلية دار العلوم من حرف (ط) إلى حرف (ي)، و17 أكتوبر لطلاب كلية الآداب من حرف (أ) إلى حرف (ذ)، و18 أكتوبر لطلاب كلية الآداب من حرف (ر)، إلى حرف (ي)، و19 أكتوبر لطلاب كلية الحقوق من حرف (أ) إلى حرف (ذ)، و20 أكتوبر لطلاب كلية الحقوق من حرف (ر) إلى حرف (ي). كما تم تحديد يوم 22 أكتوبر لتوقيع الكشف الطبي علي طلاب كلية التجارة من حرف (أ) إلى حرف (خ)، و23 أكتوبر لطلاب كلية التجارة من حرف (د) إلى حرف (ص)، و24 أكتوبر لطلاب كلية التجارة من حرف (ض) إلى حرف (ي).