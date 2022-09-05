الإثنين 05 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المشدد 3 سنوات لـ 3 أشقاء فقأوا عين جارهم بكوب زجاجى

متهمين
متهمين
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد ٣ سنوات لـ ٣ أشقاء أحدثوا عاهة مستديمة بعين جارهم لحدوث مشادة كلامية بينهم بمنطقة الشرابية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار رأفت زكي محمود وعضوية المستشارين محمد خيري ومحمد منير.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين "م.ع، ج.ع، ر.ع" ضربوا المجني عليه محمد ميمي عمدا مع سبق الإصرار، وذلك على أثر مشادة كلامية مع المتهم الأول فعقدوا العزم علي إحداث إصابته وما إن ظفروا به حتي انقضوا عليه جميعا مسددين له عدة ضربات استقرت إحداها بعينه اليسرى مستخدمين في ذلك أدوات مما تستخدم في التعدي على الأشخاص "أكواب زجاجية"، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وحازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "أكواب زجاجية" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم، والتي أصدرت الحكم المتقدم.

محكمة جنايات شمال القاهرة المشدد ٣ سنوات مشادة كلامية عاهة مستديمة الشرابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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