الإثنين 05 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى مدينة نصر

حريق
حريق
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة نصر، دون وقوع أي إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن ماسا كهربائيا كان السبب في اندلاع حريق داخل الشقة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية حريق مدينة نصر ماس كهربائي شقة سكنية

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وائل لطفي

رسائل مهرجان القلعة

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