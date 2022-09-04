الأحد 04 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

3 سنوات سجن لعامل اعتدى على ربة منزل بالشارع

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب أبو عمر رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه، والمستشار عبد العظيم صادق محمود، والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير الجنايات خميس قمر، بالسجن 3 سنوات للمتهم "ال.ح.ال"، لاتهامه بالاعتداء على المجني عليها "ل.م.ال" بالطريق العام.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 11448 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول يفيد بضبط المتهم بالاعتداء على سيدة في الطريق العام.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول، أنه حال سير المجني عليها "ل.م.ال" 46 عاما في الطريق العام، باغتها المتهم "ال.ح.ال" فاستغاثت بالأهالي وحاول المتهم الفرار، وتمكن الأهالي من الإمساك به واصطحابه إلى ديوان قسم شرطة الرمل أول وحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.
 

الإسكندرية ربة منزل عامل السجن محكمة جنايات الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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